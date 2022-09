Settore Giovanile Lazio: il programma del weekend di Under 18, 16 e 15

Settore Giovanile Lazio: il programma del weekend per le formazioni Under 18, 16 e 15. I dettagli

Weekend a ranghi ridotti per le selezioni giovanili della Prima Squadra della Capitale.

Nel prossimo fine settimana, infatti, scenderanno in campo solo le selezioni Under 18, Under 16 e Under 15. Un turno di riposo per l’Under 17 mentre c’è ancora da attendere per l’inizio della stagione dell’Under 14. La squadra guidata da D’Urso affronterà la Sampdoria nella 3ª giornata di campionato mentre i ragazzi di Gonini e Alboni debutteranno al Green Club contro i pari età della Salernitana.

Di seguito il programma del weekend:

– UNDER 18, 3ª giornata

SAMPDORIA-LAZIO

Domenica 2 ottobre ore 11:00, Campo Sportivo ‘Tre Campanili’

– UNDER 16, 2ª giornata

LAZIO-SALERNITANA

Domenica 2 ottobre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

– UNDER 15, 2ª giornata

LAZIO-SALERNITANA

Domenica 2 ottobre ore 12:30, Centro Sportivo ‘Green Club’