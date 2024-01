Settore giovanile Lazio: i risultati della domenica per le squadre del vivaio biancoceleste. Il report

Domenica di partite anche per tante squadre del settore giovanile della Lazio. Ecco il report completo pubblicato dalla società:

I ragazzi di Francesco Punzi perdono di misura nella trasferta di Verona. Nel primo tempo una sfida combattuta, i biancocelesti sprecano ghiotte occasioni e la prima frazione di gioco termina a reti inviolate. Nella ripresa la storia non cambia, i ribaltamenti di fronte sono continui. Al 92’ è l`Hellas Verona a trovare il guizzo vincente sotto porta per l`1-0 finale. Un risultato amaro per l`Under 18 biancoceleste che paga a caro prezzo la poca concretezza sotto porta e non riesce a mettere in cassaforte i tre punti.

L`Under 17 di Marco Alboni cade in quel di Cosenza. Sono i padroni di casa, fanalino di coda della classifica, a fare l`impresa battendo la Lazio 2-1. La squadra di mister Belmonte passa in vantaggio al 13` con Marini, i capitolini provano ad acciuffare il pari, ma la prima frazione di gioco si conclude 1-0. Nella ripresa mister Alboni effettua i cambi per riaprire i giochi, eppure all`11` minuto arriva il raddoppio dei calabresi: è ancora Marini a gonfiare la rete portando il risultato sul 2-0. La Lazio non ci sta, ed al 17` accorcia le distanze con Curzi. I biancocelesti cercano il gol del pari, ma sono bravi i padroni di casa a non concedere spazi e difendere il risultato. Al triplice fischio finale è il Cosenza ad aggiudicarsi la sfida. Le aquile classe 2007 di mister Alboni tornano nella Capitale con la sconfitta e non approfittano del turno di riposo dei giallorossi per prendersi il secondo posto. La Lazio è chiamata a risollevare le subito le proprie sorti, la prossima settimana è big match contro l`Empoli, toscani a pari punti con i biancocelesti.

Riprende il campionato nazionale Under 14 Pro e ricomincia il volo delle aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio si aggiudica la sfida casalinga contro la Vis Pesaro per 4 a 0. I biancocelesti prendono in mano le redini del match fin dalle prime battute. Il risultato si sblocca al 7` con una punizione magistrale di De Vincenzo che sigla l`1-0. Le aquile continuano a spingere il piede sull`acceleratore, prima di fare rientro negli spogliatoi è la traversa a negare la gioia del gol a Pelle. Nella ripresa tornano in campo più determinati i ragazzi di mister Rocchi. I biancocelesti raddoppiano dopo 9` minuti, entra nel tabellino dei marcatori Schettini Ambrosio per il 2-0. La Vis Pesaro si arrende alla supremazia capitolina, la Lazio dilaga sul finale con Massarut e Umana per il 4 a 0 finale.

L`Under 13 di Matteo Grassi vince il derby contro i pari età della Roma di mister Terlizzi per 4 a 1. La Lazio difende il primato in classifica ed allunga il passo sui diretti avversari giallorossi, portandosi a +4. Per i biancocelesti vanno a segno Agró e Musah con un gol a testa mentre per Proietti è doppietta. Continua il volo delle aquile classe 2011 nel campionato nazionale Under 13.