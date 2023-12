Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: volano Under 18 e 17. Tutti i risultati delle giovani aquile

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend del Settore giovanile.

RISULTATI DEL WEEKEND– «Il primo weekend del mese di dicembre si conclude in positivo per le giovani aquile biancocelesti. Tra sabati 2 e domenica 3, le squadre agonistiche del Settore Giovanile della Lazio conquistano 3 vittorie, 2 pareggi, ma c`è anche una sconfitta.

Trionfa l`Under 18 di mister Punzi. Le aquile classe 2006 si aggiudicano la sfida casalinga contro il Sassuolo con il risultato di 2-1. Tornano alla vittoria i ragazzi di Marco Alboni. L`Under 17 biancoceeleste cala il poker ai danni del Catanzaro e difende il terzo posto della classifica.

Prima sconfitta della stagione per l`Under 16 di Gianluca Procopio. Dopo 11 giornate, la Lazio perde contro la Ternana, ma i biancocelesti rimangono saldi alla terza posizione. Non va oltre il pareggio la sfida dell`Under 15. Lazio-Ternana termina 1-1, biancocelesti di mister Assumma recuperano lo svantaggio, ma non riescono a fare bottino pieno.

Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi si aggiudicano il testa coda del campionato Under 14 Regionali Elite. La Lazio vince nettamente contro i pari età dell`Atetico Lodigiani per 7-2. I biancocelesti rimangono imbattuti ed in testa alla classifica. In quel di Ancona arriva un pareggio in rimonta. La sfida del campionato nazionale Under 14 Pro termina 2-2, biancocelesti che non riescono ad effettuare il sorpasso, ma rimangono ai piani alti della classifica.

I risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 11^ Giornata

LAZIO-SASSUOLO 2-1

Marcatori: 5’ Bordoni (L), 30’pt Sandro (S), 23’st Paolocci (L),

LAZIO: Bosi, Barone, Ercoli (37’st Gningue), Bordoni (37’st Milano), Silvestri, Bigotti (10’st Urbano), Ferrari, Farcomeni, Serra (17’st Paolocci), Gelli (37’st Marinaj), Cuzzarella (37’st Ferri).

A disp.: Gagliano (GK), Volpe.

All.: Punzi

SASSUOLO: Viganò, Fontana, Barani (26’st Piccolo), Seminari, Vezzosi, Macchioni, Lattanzi, Frangella (37’st Danciutiu), Sandro (26’st Piccolo), Cardascio, Petito.

A disp.: Furghieri (GK), Mazzoni, Crosariol, Sow Wagne, Pumo, Anastasini.

All.: Pedone.

Under 17 Nazionali -11^ Giornata

LAZIO-CATANZARO 4-0

Marcatori: 7’ pt, 10’pt rig. Carbone (L), 18’pt Fazio (L), 5’st Celli (L)

LAZIO: Mazzu, Trabalza (30’st Cangemi), Trifelli, Francioli (15’st Di Bartolomeo), Scuto, Battisti (30’st Petrone), Curzi (1’st Chiucchiuini), Santagostino, Carbone (15’st Fitto), Fazio (1’st Mocci), Celli (15’st Polito)

A disp.: Masi (GK), Bongiorno.

All.: Alboni.

CATANZARO: Madia, Collaro, Lobello (10’st Volpe), Ricca, Ramondino, Tassoni, Federico (10’st Arcudi), Lucito (10’st Pisano), Romano, Bruno, Romeo (18’st Curcio).

A disp.: Raccioppoli (GK), Riccio, Vetrano, Bruni, Oliva.

All.: Salerno.

Under 16 Nazionali – 11^ Giornata

LAZIO-TERNANA 0-2

Marcatori: 2’pt Biancafarina (T), 31’st Di Gaetani (T)

LAZIO: Giacomone, Buonafede, Macerata, De Fraia, Di Marzio, Ciucci, Callarà (16’st Fanku), Noto (23’st Di Claudio), De Angelis (16’st Polinari), Reita (1’st De Cortes), Calvani (9’st Costantini).

A disp.: Russi (GK), Papandrea, Di Liberto, Panariello.

All.: Procopio

TERNANA: Culi, Rivelli, Brocci (18’st Rota), Biancafarina, Onesti (40’st +2 Floridi), Bottausci, Angher, Bruti, Di Gaetani (35’st Dezio), Giacalone (18’st Di Curzio), Coltorti.

A disp.: Delibra (GK), Salvatore, Rossi, Richi, Mancini.

All.: Savini.

Under 15 Nazionali – 11^ Giornata

LAZIO-TERNANA 1-1

Marcatori: 34’pt Domofrio (T), 36’pt Martellucci (L)

LAZIO: D’Isanto, Dimaggio, Ferrante, Cappuccini, Miloiu, Berni Canani, Florio (10’st Materazzi), Morelli, Diori (25’st La Grutta), Martellucci (33’st Terracina), Morucci.

A disp.: Quadrelli (GK), Palancica, Iudica, D’Agostino, Bellissima, D’Ambrogio.

All.: Assumma

TERNANA: Bonifazi, Palombi (32’st Fazi), Rosati S.(26’st Bellancia), Iacovalli (26’st Morosi), Camozzi, Angelucci, Domofrio (19’st Rosi), Cavalletti, Pavese (32’st Pallucco), Ponziani (32’st Taglieri), Rosati L. (19’st Inches).

A disp.: Baldassarri (GK), De Angelis.

All.: Placidi.

Under 14 Pro – 7^ Giornata

ANCONA-LAZIO 2-2

Marcatori: 23’pt, 20’st Salvati (L), 4’st Coscia (A), 15’st Antolini (A)

ANCONA: Vecchi, Rossetti, Rossi, Fiordelmondo (33’st Ajayi), Natali, Ficosecco, Pallotta, Antolini, Coscia, Manzotti (1’st Marconi), Monteschiani (1’st Rossi L.).

A disp.: Verdecchia (GK), Galeotti, Spadoni, Parisi, Torresi, Crescentini

All.: Calvigioni.

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben, Massarut, Monti, Ricci Gian., Caputo (17’st Petronzi), Ricci Gab. (17’st Bocchino), Schettini, De Vincenzo (30’st Umana), Salvati.

A disp.: Cau (GK), Perandini, D’Innocenti, Berini, Paludi, Marinelli.

All.: Rocchi.

Under 14 Regionali Eccellenza – 11^ Giornata

LAZIO-ATLETICO LODIGIANI 7-2

Marcatori: 2’pt Perandini (L), 4’pt autogol Novelli (AL), 9’pt, 33’pt 11’st Cerroni (L), 13’pt Pelle (L), 2’st Albertini (AL), 3’st Wanjohi (AL), 35’st Berini (L)

LAZIO: Capasso, Perandini (4’st Rizzo), Bartoletti, Pacolini (20’st Ionta), Cianchetti, D’Innocenti, Pelle (1’st Spadoni), Tosi (20’st Gabrielli), Cerroni (20’st Berini), Marinelli (20’st Bocchino), Petronzi (1’st Umana).

A disp.: Cau (GK), Monti.

All.: Rocchi.

ATLETICO LODIGIANI: Gugliotta, Di Bello (33’st Musillo), Terra, Di Roma, Giovanelli, Nuovo (1’st De Angelis), Di Maria (33’st Cantor), Franchi (24’st Collicenza), Wanjohi (24’st Scanzani), Albertini (33’st Di Simone), Novelli (28’st Visibelli).

A disp.: /

All.: Cirabbisi».