Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: vittoria per i ragazzi classe 2007. Le giovani aquile conquistano un trionfo

Sui propri canali la Lazio comunica i risultati del weekend del Settore giovanile.

RISULTATI DEL WEEKEND-«Nel weekend che si è appena concluso, le aquile del Settore Giovanile agonistico conquistano una vittoria, mentre arriva anche una sconfitta.

Dopo due giornate di campionato, l`Under 17 di Marco Alboni si trova a punteggio pieno. Le aquile classe 2007 si aggiudicano il match casalingo contro il Cosenza per 5 a 0. Mettono la firma sul match con un gol a testa Pernaselci, Carbone, Fitto, mentre è doppietta per Miconi. La Lazio si aggiudica tutta la posta in palio e, in questo avvio di stagione, detiene il primato della classifica.

Fischio d`inizio sul campionato nazionale Under 18. Parte in salita la stagione per i ragazzi di Francesco Punzi. La Lazio perde la prima sul campo del Milan, il gol di Cuzzarella accorcia le distanze, ma non è sufficiente. I biancocelesti classe 2006 perdono 2-1 nel capoluogo lombardo.

I TABELLINI:

Under 18 Nazionali – 1^ Giornata

MILAN-LAZIO 2-1

Marcatori: 13’pt Paloschi (M), 36’pt rig. Martinazzi (M), 22’st Cuzzarella (L)

MILAN: Colzani, Paloschi, De Bonis, Vitali, Grilli, Tezzele, Mancioppi (40’st Gualdi), Perina (30’st Sandler), Martinazzi (40’st Martinelli), Siman (30’st Amarhal), Lamorte (40’st Corradino).

A disp.: Rugginetti (GK).

All.: Terni.

LAZIO: Gagliani, Ferrari, Marini, Barone, Silvestri (45’st Plutnik), Bordoni, Bigotti (8’st Paolocci), Marinaj, Cogo (8’st Cuzzarella), Gelli, Farconieri.

A disp.: Raffo (GK), Ferri, Cesari, Proromo, Gningue.

All.: Punzi.

Under 17 Nazionali – 2^ Giornata

LAZIO-COSENZA 5-0

Marcatori: 8’pt rig. Pernaselci (L), 28’pt Carbone (L), 32’pt, 35’pt Miconi (L), 21’st Fitto (L)

LAZIO: Mazzu, Trabalza, Trifelli (26’st Curzi), Di Bartolomeo, Pernaselci, Battisti (26’st Venditti), Mocci (1’st Bongiorno), Chiucchiuini (1’st Santagostino), Carbone (1’st Fitto), Fazio (7’st Petrone), Miconi (17’st Celli).

A disp.: Maioli (GK), Francioli.

All.: Alboni.

COSENZA: Baldi (33’st Inturri GK), Martino, Aragona, Machi, Lanzillotta, Di Lazzaro, Gabriele, Lombardi, Marini, Novello (1’st Deda), Barbagallo (26’st Putorti).

A disp.: Fratticci, De Cicco, D’Acri, Ribaudo, Sena, Calabrese.

All.: Belmomonte»