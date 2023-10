Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: vincono Under 17 e 18. Tutti i risultati delle giovanili

L’ultimo weekend del mese di ottobre si conclude con uno score positivo per le giovani aquile, come riporta la Lazio sui propri canali ufficiali.

I RISULTATI DEL WEEKEND– «Tra sabato 28 e domenica 29 non sono arrivate sconfitte, le squadre agonistiche della Lazio conquistano 2 vittorie e 4 pareggi.

Continua la striscia positiva dei ragazzi dell’Under 18. La squadra di mister Punzi espugna il campo del Torino per 1-3 e mette in cassaforte la quarta vittoria consecutiva. Trionfo lontano dalle mura amiche anche per l’Under 17 di mister Alboni. Le aquile classe 2007 si impongono 2-4 contro la Ternana e riprendono il volo. Doppio pareggio in terra pugliese. L’Under 16 di Gianluca Procopio non va oltre l’1-1 contro i padroni di casa del Lecce, mentre è una grande rimonta quella dell’Under 15 di mister Assumma. I biancocelesti sotto di tre gol, di carattere, pareggiano 3-3 l’ostica sfida salentina. Entrambe le squadre proseguono la striscia positiva di cinque risultati in altrettante sfide.

Un doppio pareggio, nel doppio appuntamento della squadra di Tommaso Rocchi. Le aquile classe 2010 dividono la posta in palio con l’Accademia Calcio Roma. Lo scontro d’alta quota termina 2-2, la Lazio rimane in vetta solitaria nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Alla seconda giornata del campionato nazionale Under 14 Pro, nell’esordio casalingo del ‘Green Club’, la Lazio pareggia la sfida contro i pari età del Delfino Pescara.

Il risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 7^ Giornata

TORINO-LAZIO 1-3

Marcatori: 31’pt rig. Perciun (T), 8’ st Gelli (L), 14’st Serra (L), 42’st Milano (L)

TORINO: Proietti, Zaia (37’st Odello), Gasti (12’st Sardo), Galantai, Desole, Bonadiman, Di Paolo, Grandi, Raballo (37’st Scarfiello), Perciun (37’st Gai), Ba El-Hadu (1’st Magnino)

A disp.: Bochicchio (GK), Vagnati, Ponghetti, Ferraris.

All.: Larocca.

LAZIO: Bosi, Ferrari, Ercoli, Barone, Bordoni, Silvestri, Paolocci (10’st Farcomeni), Marinaj, Serra (40’st Cogo), Gelli (30’st Milano), Cuzzarella (40’st Urbano).

A disp.: Gagliano (GK), Cesari, Proromo, Plutnik.

All.: Punzi.

Under 17 Nazionali – 7^ Giornata

TERNANA-LAZIO 2-4

Marcatori: 21’pt Battisti (L), 37’pt Santagostino (L), 40’pt, 13` st (rig.) Turella (T), 24’st Trifelli (L), 42’st Celli (L)

TERNANA: Novelli, Ciuffi (35’st Sculli), Cosmano (43’st Goretti), Guaglianone (1’st Ferlicca), Tagliolini, Scopigno, Pier Domenico (26’st Bordi), Montenegro (43’st Laoretti), Boudaas, Iliescu (1’st Trolese), Turella (26’st Xhani).

A disp.: Giovannelli (GK), Pesce.

All.: Caccavale

LAZIO: Mazzu, Trabalza, Trifelli, Francioli (31’st Curzi), Pernaselci (17’st Di Bartolomeo), Battisti, Fitto (8’st Fazio), Santagostino, Carbone (31’st Celli), Chiucchiuini (17’st Mocci), Miconi.

A disp.: Masi (GK), Cangemi, Bongiorno, Polito.

All.: Alboni

Under 16 Nazionali – 6^ Giornata

LECCE-LAZIO 1-1

Marcatori: 10’pt Reita (LA), 31’pt Bavaro (LE)

LECCE: Ciaccia, Magri, Bozzolo, Longo, Sergi, Palmieri (34’st Guida), Candido, De Paolis (24’st Maiotti), Margheriti (33’st Basile), Marrocco, Bavaro (19’st Voglino).

A disp.: Conte (GK), Muya

All.: Marrocco F.

LAZIO: Russi, De Cortes (11’st Di Claudio), Calvani, De Fraia, Di Marzio (18’st Di Liberto), Ciucci, Callarà (29’st Macerata), Noto, Polinari, Reita, Romanelli (11’st Fanku).

A disp.: Croce (GK), Cerroni, Panariello, Buonafede.

All.: Procopio

Under 15 Nazionali – 6^ Giornata

LECCE-LAZIO 3-3

Marcatori: 10’pt, 17’st (rig.) Serra (LE), 21’pt Persano (LE), 30’st 40’st+2 La Grutta (LA), 35’st Parla (LA)

LECCE: Lupo, Danese, Specchia, Spaseski, Piccinino, Mariano (37’st Arcuti), Persano, Buzzerio (26’st Falbo), Felice (37’st Allmuca), Serra, De Vita.

A disp.: Belloni (GK), Bianco.

All.: Giannuzzi.

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, D’Agostino (1’st Cappuccini), Parla, Miloiu (12’st Berni Canani), Florio (1’st Materazzi), Morelli, Clarizia (18’st La Grutta), Martellucci (18’st Bellissima), Di Maggio (1’st Morucci).

A disp.: Quadrelli (GK), Palancica, Diori.

All.: Assumma.

Under 14 Pro – 2^ Giornata

LAZIO-DELFINO PESCARA 1-1

Marcatori: 24’pt Cipollone (P), 25’st Caputo (L)

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben, Germani (19’st Petronzi), Monti, Ricci Gian., Massarut (13’st Caputo), Ricci Gab., Schettini Ambrosio, De Vincenzo, Salvati (19’st Paludi).

A disp.: Capasso (GK), Perandini, D’Innocenti, Berini, Bocchino, Umana.

All.: Rocchi.

DELFINO PESCARA: Bellini, Trisi, Troiano, Di Pillo, Antonetti, Spinosi, Cipollone (15’st Di Giampietro), Dell’Orso (5’st Piersimone), Di Giosaffatte, Centi (13’st Savini (28’stCastellano)), Maio (20’pt Sulpizi).

A disp.: Bedori (GK), Ortega, Amenta, Mazzocchetti.

All.: Giansante.

Under 14 Regionali Eccellenza – 5^ Giornata

LAZIO-ACCADEMIA CALCIO ROMA 2-2

Marcatori: 29’pt, 35’st +4’ Berini (L), 14’st, 33’st Romagnoli (A)

LAZIO: Orlando, Perandini, Bartoletti, Pacolini (21’st Cerroni), Monti, D’Innocenti, Petronzi (26’st Pelle), Massarut, Ionta (1’st Caputo), Berini, Umana (14’st Marinelli).

A disp.: Capasso (GK), Cianchetti, Furnari, Spadoni, Tosi.

All.: Rocchi

ACCADEMIA CALCIO ROMA: Liguori, Greco, Angarica (1’st Piacentini), Bassi, Santin, Tassone (7’st Maffiotti), Riccio, Fioravanti, Bouroumana (7’st Romagnoli), Nardi (19’st Erba), Marcolandi (35’st+1’ Morandi).

A disp.: Pilodu (GK), Sarnataro, Conti, Salice.

All.: Autorino».