Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: solo vittorie per le giovani aquile. Le squadre biancocelesti fanno il loro primo en plein stagionale

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Un fine settimana perfetto quello delle giovani aquile. Le squadre biancocelesti fanno il loro primo en plein stagionale inanellando 4 vittorie in altrettante sfide.

L’Under 17 di Gianluca Procopio espugna l’ostico campo del Napoli con il risultato di 0-2. Ottima la prestazione delle aquile classe 2008, mette la firma sul match Polinari, è doppietta per lui. La Lazio mette in cassaforte altri tre punti e nel prossimo weekend attende la Salernitana.

Esordio casalingo vincente per l’Under 16 di Simone Rughetti. I ragazzi classe 2009 battono la Salernitana 2-0 grazie alle reti di Clarizia ed Alessandrini. Alla seconda giornata di campionato, i biancocelesti conquistano i primi tre punti.

Non è da meno la squadra di Tommaso Rocchi. L’Under 15 biancoceleste supera i pari età della Salernitana 2-1. Entrano nel tabellino dei marcatori Salvati e Mistretta. Le aquile classe 2010 vincono la loro prima partita stagionale. Sia Under 15 che Under 16, nel prossimo turno sono impegnati nella trasferta di Palermo.

Buona la prima per i ragazzi di Valerio Gualdaroni. La squadra classe 2011 si aggiudica il primo appuntamento del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio espugna il campo dell’Academy Ladispoli 0-3 grazie ai gol di Galli, Polidori e Frezza. Nel prossimo weekend, i biancocelesti fanno il loro esordio casalingo contro il Civitavecchia.

L’Under 18 guidata da Francesco Punzi scende in campo giovedì per la sfida di Genova contro i padroni di casa della Sampdoria.

I risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 3^ Giornata

SAMPDORIA-LAZIO

Giovedì 26 Settembre, ore 11 campo ‘Riccardo Garrone’ –Bogliasco (GE)

Under 17 Nazionali – 4^ Giornata

NAPOLI-LAZIO 0-2

Marcatori: 8’pt, 26’pt Polinari (L)

NAPOLI: Pugliese, Marciano, Zappetini, Prisco, Lieto, Palomba, Esposito (1’st D’Angio’), Maida (27’st Bosso), Barbella (1’st Fabozzi), Favicchio (44’st Chiocca), Chiummariello (20’st Pignarosa).

A disp.: Giordano (GK), Candela, Vatore, Marotta.

All.: Annunziata.

LAZIO: Russi, Castelli (27’st Buonafede), Calvani, Noto, Margheri, Ciucci, Romanelli (17’st Callarà), De Fraia (36’st De Cortes), Polinari (27’st De Angelis), Di Claudio (17’st Cerroni), Zangari (36’st Di Marzio).

A disp.: Fantasia (GK), Macerata, Lombardi.

All.: Procopio

Under 16 Nazionali – 2^ Giornata

LAZIO-SALERNITANA 2-0

Marcatori: 22’pt rig. Clarizia (L), 40’st Alessandrini (L)

LAZIO: Patarini, Dimaggio, Ferrante (1’st Oberti), D’Agostino, Berni Canani, Agrifoglio, Cappuccini (18’st Bagliesi), Morelli, Clarizia (28’st Diori), Martellucci (40’st Alessandrini), Aprea (18’st Florio).

A disp.: D’Isanto (GK), Palancica, Lulaj, Terracina.

All.: Rughetti.

SALERNITANA: Marino, Fabozzi V., Bellinvia (22’st Corvino), Ferrarese (35’st Massa), Carpentieri, Di Vico (35’st Pirollo), Petrizzo (24’st Fabozzi M.), Paolillo, Lauria, Tufo (35’st Marzaiuolo), D’Aloia (35’st Robertazzi).

A disp.: Esposito (GK), Giudice, Valentino.

All.: Bovo.

Under 15 Nazionali – 2^ Giornata

LAZIO-SALERNITANA 2-1

Marcatori: 29’pt Salvati (L), 33’pt Mistretta (L), 19’st rig. Villari (S)

LAZIO: Orlando, Tocci (Tolomeo), Reuben, Germani (30’st Rizzo), Monti, Ricci Gian., Massarut (35’st Berini), Ricci Gab., Petronzi, Mistretta (17’st Lombardo), Salvati (17’st Vagni).

A disp.: Avitto (GK), Napolitano, Konrad, Ionta.

All.: Rocchi.

SALERNITANA: Milione, Nascente (30’st Montoro), Aragione (1’st La Mura), Di Dato (30’st Palumbo), Ferraro, Canterino, Caputo, Caprio (9’st Passamano), Villari, Russano (40’st Cardinale), Maffongelli (1’st Oliva).

A disp.: Romano (GK), Di Bello, Barbato.

All.: Landi.

Under 14 Regionali Eccellenza– 1^ Giornata

ACADEMY LADISPOLI-LAZIO 0-3

Marcatori: 17’pt Galli (L), 22’st Polidori (L), 25’st Frezza (L)

ACADEMY LADISPOLI: Cerroni, Caprasecca (16’st Formisano), Assaad (35’st Delisi), Gostoli (25’st Agnelli), Zurlo, Ulanowick, Clementi, (18’st Franceschi) Addei, Lauri (6’st Orsini), Napoli (28’st Barberini), Marini (6’st Monaldi).

A disp.: Marra (GK), Zaccagnini.

All.: Palma.

LAZIO: Frattalone, Ercoli, Roncoloni (20’st Polidori), Fiorentini, Casali (24’st Chiaro), Pierangeli (7’st Isidori), Basile (14’st Fusco), Coppola (17’st Frezza), De Angelis (25’st Rocchi), Galli (28’pt Pacilli).

A disp.: Genetiempo (GK), De Paolis.

All.: Gualdaroni.