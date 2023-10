Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: quattro vittorie e un pari. Tutti i risultati del fine settimana

Di seguito i risultati del fine settimana del Settore giovanile della Lazio, comunicati dai canali ufficiali della società.

RISULTATI DEL WEEKEND– «Le giovani aquile volano anche nell`ultimo weekend disputato. Tra sabato 7 e domenica 8 ottobre, le squadre agonistiche biancocelesti proseguono l`imbattibilità e conquistano 4 vittorie ed pareggio.

L`Under 18 vince di misura la sfida casalinga contro l`Atalatanta. Le aquile classe 2006 guidate da mister Punzi inanellano il terzo risultato utile consecutivo. I ragazzi di mister Alboni espugnano il campo del Palermo 0-2. L`Under 17 biancoceleste prosegue la striscia positiva conquistando il quarto risultato utile. L`Under 16 d imister Procopio pareggia la sfida casalinga contro il Catanzaro, mentre l`Under 15 biancoceleste supera i pari età calabresi 4-1. Primi tre punti della stagione per la squadra di mister Assumma. Due su due per le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La lazio vince tra le mura dell`Honey Soccer City 1-4 e dopo due giornate del campionato Under 14 Regionali Eccellenza si trova a punteggio pieno.

Il risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 4^ Giornata

LAZIO-ATALANTA 1-0

Marcatori: 14’st autogol Previtali (A)

LAZIO: Gagliano, Ferrari, Ercoli, Barone, Bordoni, Silvestri, Paolocci (40’st Lekhiv), Marinaj (30’st Proromo), Urbano (17’st Cogo), Gelli (40’st Ferri), Cuzzarella.

A disp.: Raffo (GK), Cesari, Milano, Gningue, Plutnik.

All.: Punzi.

ATALANTA: Zanchi, Asiatico (42’st Manfron), Previtali, Mancaraglia (20’st Pollio), Albè (38’st Piantoni), Ramaj, Ndongue (20’st Camara), Arrigoni (38’st Barbieri), Baldo, Parilla (20’st Carbè), Ragnoli Galli (42’st Buzzoni).

A disp.: Finardi (GK), Sabatini

All.: Lorenzi.

Under 17 Nazionali – 5^ Giornata

PALERMO-LAZIO 0-2

Marcatori: 6’st Santagostino (L), 27’st rig. Pernaselci (L)

PALERMO: Mondello, Cirafici, Mule, Veron, Barranco (28’st Sapuchella), Avena, Occhione (28’st Scalavino), Brutto (22’st Regina), Vaccaro, Rosciglione, Martinez.

A disp.: Ingrassia (GK), Maggio, Vitale, Pipitone, Runza, Di Stefano.

All.: Del Grosso

LAZIO: Mazzu, Trabalza, Trifelli, Di Bartolomeo, Pernaselci, Battisti, Curzi (16’st Polito), Santagostino, Carbone (39’st Francioli), Chiucchiuini (28’st Fazio), Miconi (16’st Mocci).

A disp.: Masi (GK), Venditti, Bongiorno, Celli, Fitto.

All.: Alboni.

Under 16 Nazionali – 3^ Giornata

LAZIO-CATANZARO 2-2

Marcatori: 26’pt Reita (L), 33’pt rig. Aloisio (C), 8’st Ferrise (L), 38’st De Fraia (L)

LAZIO: Giacomone, Noto (1’st Calvani), Macerata, Di Claudio (23’st Callarà), Di Marzio, Ciucci, De Cortes (18’st Costantini), De Fraia, Polinari, Reita, Romanelli (36’st De Angelis).

A disp.: Russi (GK), Liotta, Cerroni, Panariello, Papandrea.

All.: Procopio.

CATANZARO: Le Rose, D’Oppido, Ferrise (28’st Bruno), Aloisio, Grieco, Miceli (12’st Crispo), Deodati (28’st Mancuso), Manfredi. Giovinazzo (Fiorentino), Raimondi, Mele.

A disp.: Campolo (GK), Stirparo, Mirante, Formosa, Morrone.

All.: Spader.

Note: 40`st +5 Espulso De Angelis (L)

Under 15 Nazionali – 3^ Giornata

LAZIO-CATANZARO 4-2

Marcatori: 11’pt Clarizia (L),17’ pt Bruno (C), 25’pt, 33’pt Martellucci (L), 30’pt Di Maggio (L), 40’st +3 aut. Ferrante (L)

LAZIO: Quadrelli, Iovane, Ferrante, Cappuccini (1’st D’Agostino), Miloiu, Morucci (1’st Materazzi), Florio (35’st Cannatelli), Morelli, Clarizia (27’st Diori), Martellucci (29’st Palancica), Di Maggio (35’st Terracina).

A disp.: Patarini (GK), Iudica, Parla.

All.: Assumma.

CATANZARO: Maiolino, Calafiore, Grosso (18’st Suppa), Cavaliere (14’st Furgivele), Parentela, Drago (30’st Bitonti), Zangari, Viola (1’st Xu), Gattuso (1’st Sammatto), Bruno, Costanzo (30’st Bruni).

A disp.: De Sensi (GK), De Giacomo.

All.: Pezzano.

Under 14 Regionali Eccellenza – 2^ Giornata

HONEY SOCCER CITY-LAZIO 1-4

Marcatori: 6’pt Ricci Gian. (L), 13’pt Salvati (L), 35’st Petronzi (L)

HONEY SOCCER CITY: Spirito, Ferreri, Russo, Longino, Domenichelli, Leuroni, Ingami, Sannibale, Sesto, Pisu, Cattani.

A disp: Martellini (GK), Di Pierro, Varlotta, Donati, Damiano, Milanesi, Iannicelli, Dorsa, Stanculescu.

All.: Sannibale.

LAZIO: Orlando, Tocci (18’st Bartoletti), Reuben (18’st D’Innocenti), Germani (1’st Berini), Monti, Ricci Gian., Massarut (1’st Petronzi), Ricci Gab. (1’st Bocchino), Caputo, De Vincenzo (18’st Marinelli), Salvati (18’st Umana).

A disp.: Cau (GK), Ionta.

All.: Rocchi ».