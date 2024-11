Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: pari della U16. Tutti i dettagli

Settore giovanile Lazio, tutti i risultati del fine settimana. I dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Un weekend non troppo brillante per le aquile biancocelesti. Le squadre agonistiche del Settore Giovanile collezionano solamente 2 vittorie ed un pareggio, mentre sono tre le sconfitte.

Le gioie arrivano dai più giovani delle due Under 14. I ragazzi di mister Gualdaroni si aggiudicano il big match contro lo Spes Montesacro 3-0. Le aquile classe 2011 inanellano la quinta vittoria consecutiva e rimangono al secondo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Alla terza giornata del campionato nazionale Under 14 Pro tornano alla vittoria i ragazzi di Matteo Grassi. La Lazio vince la sfida casalinga contro l’Ascoli 3-1.

L’Under 15 di Tommaso Rocchi perde 0-5 contro la Fiorentina capolista. Nel primo tempo i biancocelesti riescono a tenere testa alla viola, Orlando para un calcio di rigore, per poi andare negli spogliatoi sotto di un gol. Nella ripresa crollano le aquile classe 2010, si fanno valere i toscani di mister Cristiano che continuano a rimanere la squadra da battere.

Uno 0-0 stretto per l’Under 16 di Simone Rughetti. Il carattere delle aquile classe 2009 non è sufficiente per ottenere la vittoria contro la Fiorentina. La Lazio crea gioco ed occasioni non riuscendo a concretizzarle. A dieci minuti dalla fine i biancocelesti stringono i denti per l’espulsione di Clarizia e nonostante l’inferiorità numerica riescono a prendersi un punto.

Partita sottotono per l’Under 17 guidata da Gianluca Procopio. Al Salaria Sport Village è il Lecce a prendersi il bottino pieno dei tre punti. I biancocelesti classe 2008 fanno una prestazione sottotono e non riescono a risollevarsi dopo la brutta parentesi di Empoli, arriva la seconda sconfitta consecutiva.

Dopo Cesena ed Empoli, arriva un’altra sconfitta per la squadra dell’Under 18 di Francesco Punzi. Questa volta è l’Inter ad avere la meglio sui biancocelesti. Per le aquile non è sufficienti il gol di Gatto, sono i padroni di casa ad imporsi 4-1 nella 9^ giornata del campionato.

I risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 10^ Giornata

INTER-LAZIO 4-1

Marcatori: 26`pt aut Ciucci (L), 22`st Gatto (L), 25`st, 27`st Iddrussou (I), 45`st+3` El Mahboubi (I)

INTER: Taho, Conti (20`st Bredda), Sorino (33`st Humanes G.), Mantini, Lucchetti, Nenna, El Mahboubi, Moressa, Kukulis (20`st Carbonara), Cerpelletti, Iddrissou.

A disp.: Biz (GK), Ballo, Putsen, Kartelo.

All.: Carbone.

LAZIO: Giacomone, Torbidoni (33`st Milillo), Trifelli, Ciucci, Pernaselci, Gatto (42`st Postorino), Canali (42`st Fazio), Battisti (42`st Mazzara), Montano (42`st Miconi), Lauri (20`st Curzi), Iorio (1`st Di Venosa).

A disp.: Turrini (GK), Plutnik.

All.: Punzi.

Under 17 Nazionali – 9^ Giornata

LAZIO-LECCE 0-2

Marcatori: 22`pt Parente (LE), 5`st Marrocco (LE)

LAZIO: Russi, Buonafede (1`st Callará), Calvani (17`st Macerata), Noto (10`st De Angelis), Margheri, Di Marzio, Castelli, De Fraia, Polinari (17`st Romanelli (34’st Cerroni)), Di Claudio (1`st De Cortes), Zangari (10`st Lombardi).

A disp.: Petrella (GK), Bellissima.

All.: Procopio.

LECCE: Peven, Mele (10`st Basile), Bozzolo, Longo, Guida (1`st Sergi), Palmieri (31`st Trio), Candido (31`st Maiotti), De Paolis (31`st Margheriti), Esposito (31`st Voglino), Marrocco, Parente (36`pt Lerga)

A disp.:Ciaccia (GK), Muya

All.:Marrocco.

Under 16 Nazionali – 8^ Giornata

LAZIO-FIORENTINA 0-0

LAZIO: Patarini, Iovane, Ferrante, D`Agostino, Berni Canani, Agrifoglio, Dimaggio (22`st Materazzi), Morelli (35`st Palancica), Clarizia, Cappuccini (7`st Martellucci), Florio (7`st Bagliesi).

A disp.: D`Isanto (GK), Parla, Aprea, Morucci, Alessandrini.

All.: Rughetti.

FIORENTINA: Pinzani, Persico, Tosti, Varesis (38`st Ceccarini), Scarpelli, Marroni, Luka (22`st Chiti), Del Giudice, Nwagwn (22`st Pagliuso), Bellacci (1`st Faye), Coratella (14`st` Chiarelli).

A disp.:Rosi (GK), Giannoni,Palloni.

All.: Balestracci

NOTE: 31`st espulso Clarizia (L)

Under 15 Nazionali – 8^ Giornata

LAZIO-FIORENTINA 0-5

Marcatori: 33`pt, 7`st Croci (F), 3`st Bernamonte (F), 23` Gobbo (F), 26` Barbone (F)

LAZIO: Orlando, Massarut (18`st Tocci), Reuben, Tolomeo (24`st Germani), Monti, Ricci Gian., Petronzi (10`st Caputo), Sulaj (10`st Ricci Gab.), Schettini Ambrosio, De Vincenzo (24`st Mistretta), Rizzo (10`st Salvati).

A disp.: Salahoru (GK), Napolitano, Konrad.

All.: Rocchi.

FIORENTINA: De Guttry, Caccamo (24`st Teriaca), Puglisi, Lovari (28`st Valero), Castagnoli, Barbone, Cecchini (13`st Gobbo), Petrini (13`st Savino), Barzagli (24`st Squatrito), Croci (24`st Pera), Bernamonte (28`st Bargellini).

A disp.: Brungaj (GK), Cantarella.

All.: Cristiani.

Under 14 Pro – 3^ Giornata

LAZIO-ASCOLI 3-1

Marcatori: 16`pt Fusco (L), 22`pt Lunsadisa (A), 6`st Pellegrino (L), 30`st Casali (L)

LAZIO: Corbelli, Di Palma (1`st Tirotta), Becchetti (1`st Boveri), Interlandi (5`st Pellegrino), Kerxhaliu, Manzi, Fusco (15`st Afonso Delgado), Pastano (19`st Casali), Alvaro, Agró (23`st Musah), Girotti (30`st Fokou).

A disp.: Sanna (GK)

All.: Grassi.

ASCOLI: Grassi, Mazzocchetti, Ciarrocchi, Bernardini (10`st Neri), Viviani, Prifti (21`stDe Bernardis), Campanelli, Diouf (28`st Sirocchi), Marozzi (10`st Mantova), Ghezzi, Lunsadisa (30`st Marcolonni).

A disp.: Polini (GK), Pretto,Muratore, Coderoni.

All.: Bonfiglio.

Under 14 Regionali Eccellenza – 8^ Giornata

LAZIO-SPES MONTESACRO 3-0

Marcatori:6`pt, 6`st Coppola (L), 34`st Fania (L)

LAZIO: Frattallone, Ercoli, Polidori (23`st Roncoloni), Casali, Fiorentini, Basile, Frezza (17`st Pellegrino), Pierangeli (33`st Chiaro), Coppola (30`st Isidori), De Angelis (14`st Fania), Galli (30`st Rocchi).

A disp.: Genetiempo (GK), De Paolis, Pacilli.

All.: Gualdaroni.

SPES MONTESACRO: Magnalotti, Benedetti, Di Bitetto, Fiore, Michelli, Gentili, Amici (27`st Proietti), Caramico (27`st Fazio), Strazzeri (15`st De Bonis), Dumillaku (22`st Salvatore), Cattalani (15`st Cottini).

A disp.: Bellucci (GK), Dell`Oro.

All.:Nanni.