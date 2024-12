Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: le aquile fanno l’en plein. I dettagli

Settore giovanile Lazio, sei vittorie su sei: tutti i risultati del fine settimana delle giovani aquile

Di seguito il comunicato della Lazio con i risultati del Settore giovanile.

COMUNICATO– Il Settore Giovanile conclude un fine settimana perfetto. Tra sabato 14 e domenica 15 Dicembre, le giovani aquile fanno en plein: arrivano sei vittorie n altrettante sfide giocate.

L’Under 18 di Francesco Punzi vince di misura sul Torino. Ai biancocelesti basta la rete di Curzi per prendersi i tre punti ed il terzo risultato utile consecutivo. La Lazio recupera posizioni in classifica e si porta nella zona playoff.

Le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio concludono il girone d’andata con la vittoria sul Frosinone per 3 a 0. Mettono la firma sul match Romanelli, Buonafede e Callarà. La Lazio Under 17 conclude la prima parte della stagione al terzo posto della classifica.

Arriva un’altra vittoria per l’Under 16. La Lazio si aggiudica la sfida casalinga contro il Frosinone 3-0 grazie alla doppietta di Clarizia ed al gol di D’Agostino. Numeri da capogiro per la squadra guidata da Simone Rughetti: ottavo risultato utile consecutivo e sesto cleen sheat per le aquile classe 2009. Nell’ultima giornata del girone d’andata i biancocelesti osservano il turno di riposo, ma sono già consapevoli che rimangono al terzo posto della classifica.

Il Frosinone cade anche contro l’Under 15 biancoceleste. I ragazzi di Tommaso Rocchi vincono la sfida casalinga con il risultato di 2-1 con le reti di Sulaj e Rizzo. Terzo risultato utile consecutivo per le aquile classe 2010. Alla penultima giornata del girone d’andata, la Lazio difende il quarto posto della classifica, e lo mantiene anche nel prossimo turno, grazie anche al rinvio della sfida Empoli-Fiorentina.

Le aquile classe 2011 di Matteo Grassi trionfano nel recupero della quarta giornata di campionato. Vis Pesaro-Lazio termina 1-3, per i biancocelesti trovano la via del gol Alvaro, Agrò e Musah. I biancocelesti terminano la prima metà della stagione del campionato nazionale Under 14 Pro al secondo posto della classifica, lasciandosi alle spalle le dirette concorrenti.

I ragazzi di Valerio Gualdaroni vincono e si prendono il secondo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio espugna il campo dell’Ottavia grazie alla doppietta di Coppola. Le aquile classe 2011 approfittano del passo falso del Grifone e volano in seconda posizione. Al rientro dalla sosta natalizia, nell’ultima giornata del girone d’andata sarà proprio scontro diretto tra Lazio e Grifone.

Si conclude un weekend perfetto, le giovani aquile volano più in alto degli avversari.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 15^ Giornata

LAZIO-TORINO 1-0

Marcatori: 35’st Curzi (L)

LAZIO: Giacomone, Torbidoni, Trifelli (40’st Di Venosa), Francioli, Pernaselci, Gatto, Canali, Iorio (1’st Curzi), Montano, Milillo, Trabalza.

A disp.: Turrini (GK), Cangemi, Celli, Fazio, Mazzara, Lauri, Carbone

All.: Punzi.

TORINO: Sorensen, Pellini (45’st+2’ Sandrucci), Atlee, Acquah, Gallo, Mancini (12’st Ferraris), Gatto, Kirilov (31’st Kugyela), Conte, Conzato (12’st Spadoni), Finizio.

A disp.: Anino (GK), Fiore, Grandi, Yesin, Carlini.

All.: Fioratti.

Under 17 Nazionali – 13^ Giornata

LAZIO-FROSINONE 3-0

Marcatori: 18’st Romanelli (L), 24’st Buonafede (L), 36’st Callarà (L)

LAZIO: Russi, Castelli (13’st Buonafede), Calvani, De Fraia, Margheri, Ciucci, Noto (1’st Callarà), De Cortes (36’st Di Claudio), De Angelis (20’st Polinari), Romanelli, Zangari (20’st Macerata).

A disp.: Petrella (GK), Di Marzio, Bellissima, Lombardi.

All.: Procopio

FROSINONE: Capanna, Mirenzi, Boccanera (30’st Silvestri), Pierguidi, Pantano (30’st Castellani), Reali, Coluzzi (16’st Carpentieri), Borghi, Binoshaj (16’st Menghini), Danieli (8’st Millozzi), Conti.

A disp.: Giora (GK), Macchia, Barboni, Di Battista.

All.: Lucidi.

Under 16 Nazionali – 12^ Giornata

LAZIO-FROSINONE 3-0

Marcatori: 10’pt, 30’pt Clarizia (L), 21’st D’Agostino (L)

LAZIO: Patarini, Iovane, Ferrante, D’Agostino, Berni Canani, Agrifoglio, Materazzi (16’st Dimaggio), Lulaj (33’st Terracina), Clarizia (24’st Morucci), Martellucci (24’st Palancica), Cappuccini (16’st Bagliesi).

A disp.: D’Isanto (GK), Parla, Aprea, Alessandrini.

All.: Rughetti.

FROSINONE: Ramogida, Trulli (Marchetti), Maggiora (27’st Danieli), Anzidei, Riggi (35’st Frani), Agostini (19’st Taddei), Giurdanella (1’st Eulisi), Francia, Pugliatti, Casagrande (13’st Cimaglia), Esposito (35’st Amato).

A disp.: Lombardo (GK), Crescimbeni.

All.: Centioni.

Under 15 Nazionali – 12^ Giornata

LAZIO-FROSINONE 2-1

Marcatori: 28’st Sulaj (L), 31’st Rizzo (L), 33’st Valentini (F)

LAZIO: Orlando, Tocci (12’st Rizzo), Reuben, Ricci Gab. (12’st Germani), Napolitano, Ricci Gian., Massarut (40’st Petronzi), Mistretta (12’st Tolomeo), Schettini Ambrosio (40’st Berini), De Vincenzo (34’st Lombardo), Salvati (12’st Sulaj).

A disp.: Salahoru (GK), Konrad Gutierrez.

All.: Rocchi.

FROSINONE: Amato, Frara (18’st Ferretti C.), Balan (18’st Ferretti V.), Chiazzolla (31’st Minotti), Antonelli, Polidori, Fargnoli P. (31’st Ingiugno), Fargnoli A., Sisillo, Monti (22’st Tarquinia), Aversa (18’st Valentini).

A disp.: Esposito (GK), Filippi, Pacifico.

All.: Durante

Under 14 Pro – Recupero 4^ Giornata

VIS PESARO-LAZIO 1-3

Marcatori: 4’st Casadei (VP), 6’st Alvaro (L), 35’st Agrò (L), 40’st Musah (L)

VIS PESARO: Zinni (20’st Vagnini GK), Tiraferri, Aureli, Cela, Gigli, Mori (25’st Pucci), Glorio (31’st Gennari), Cianarani (18’st Lini), Casadei (22’st Esposito), Rossi (18’st Catena), Raffaelli (15’st Antonini).

A disp.: Cecchini, Campo.

All.: Campo.

LAZIO: Sanna, Kerzhaliu (27’st Agrò), Boveri (21’st Di Palma), Pastano (11’st Interlandi), Manzi, Becchetti (6’st Tirotta), Fusco (4’st Girotti), Musah, Alvaro, Pellegrino (39’st Afonso Delgado), Fokou (1’st Casali).

A disp.: Frattallone (GK), Galli.

All.: Grassi

Under 14 Regionali Eccellenza –12^ Giornata

OTTAVIA- LAZIO 0-2

Marcatori: 23’pt e 2’st Coppola (L)

OTTAVIA: Marletta, La Penna, Fantozzi, Daniani (7’st Blasi), Sanino, De Fabiis, Di Pasquazio (28’st Misticoni), Petrucci, Gabriele (7’st Cappuccini), Esposito, Bernados (20’st 20’st Felici).

A disp.: Ragusa (GK), Casponi, Tomasso, Gjinaj, Palizzi.

All.: Biancolillo

LAZIO: Genetiempo, Ercoli, Boveri (6’st Basile), Fiorentini, De Paolis, Fania, Rocchi (23’st Isidori), Pierangeli (11’st Frezza), Coppola (28’st Chiaro), De Angelis, Galli (20’st Pacilli).

A disp.: Frattallone (GK), Roncoloni.

All.: Gualdaroni