Settore giovanile Lazio, il weekend non sorride alle formazioni femminili: i risultati delle giovani aquile

Tramite il proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso noti i risultati delle formazioni giovanili femminili di questo weekend. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO – Nell’ultimo weekend le giovani aquilotte della Lazio Women escono sconfitte dalle due sfide disputate

L’ Under 15 di Francesco Stella perde nella trasferta di Palermo 3-2. Una sfida combattuta, ma si mette in discesa per le biancocelesti che passano in vantaggio al 6’ con la solita Laudiero, mentre al 12’ è Grimaldi a siglare il raddoppio. Prima di far rientro negli spogliatoi, le padrone di casa siciliane accorciano le distanze portando il risultato parziale sull’1-2. Nella ripresa il Palermo trova la rete del pari, solo sul finale arriva il gol del 3 a 2. Negli ultimi minuti concitati del match, le capitoline cercano di acciuffare il pari, ma al triplice fischio finale sono le padrone di casa a mettere in cassaforte i tre punti. La Lazio Women di mister Stella scivola al quarto posto della classifica con 18 punti, raggiunta proprio dal Palermo. L’Under 15 biancoceleste torna in campo domenica 11 maggio per la sfida casalinga contro il Pomigliano.

Secondo stop consecutivo per l e ragazze dell’Under 17 della Lazio Women. Dopo la sconfitta con il Bari, le aquile classe 2007 guidate da Tiziano Mattioli perdono il derby con la Roma 1-4. Le biancocelesti iniziano la sfida del ‘Green Club’ nel migliore dei modi, al 34’ trovano la rete del momentaneo vantaggio con Forte. La prima frazione di gioco si conclude con la Lazio Women avanti di un gol. Nella ripresa, le giallorosse di mister Di Martino prendono in mano le redini del match ed acciuffano il pari dopo appena un minuto con Aulicino.

Due minuti più tardi passano in vantaggio con Cornacchia, la stessa numero 9 giallorossa trova la doppietta personale al 23’. Negli ultimi minuti della partita è Parente a chiudere i giochi per il definitivo 1-4. La Lazio Women U17 di mister Mattioli si allontana dai piani alti della classifica e, a 3 giornate dalla conclusione della Fase Interregionale Femminile, vede sfumare qualsiasi sogno per la qualificazione alle Final Four. Le giovani aquile tornano in campo domenica, Lazio Women Under 17 fa visita alle pari età del Palermo.