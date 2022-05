Settore Giovanile Lazio, iniziano le fasi finali

Arrivano le fasi finali per le rappresentative del settore giovanile della Lazio. A entrare nel dettaglio è stato il club

«La stagione entra nel vivo per il Settore Giovanile biancoceleste che, dopo una regular season da autentico protagonista, ora dà l’assalto ai vari titoli nazionali di categoria. L’Under 15 di mister Gonini sfiderà negli ottavi di finale, il 15 o 18 maggio, il Monza con l’augurio di staccare il pass per il turno successivo, dove ad attenderli ci sarebbe una tra Juventus e Bologna. Ottavi di finale, sempre il 15 o 18 maggio, anche per l’Under 16 che, dopo aver dominato la regular season, affronterà l’Empoli con il tabellone che ai quarti di finale propone un potenziale big match contro Inter o Roma. Direttamente qualificata ai quarti di finale, invece, l’Under 17: i ragazzi di mister D’Urso, tra il 22 ed il 29 maggio, sfideranno l’Inter per provare a regalarsi la semifinale, match in cui potrebbe rinnovarsi il derby della Capitale».