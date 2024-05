Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: l’ Under 18 vola al quarto posto. Gli aquilotti conquistano 2 vittorie

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend del settore giovanile.

I RISULTATI DEL WEEKEND– «Un fine settimana brillante per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale.

I ragazzi dell`Under 18 guidati da Francesco Punzi vince lo scontro diretto contro il Cagliari con un netto 4-0. Entrano nel tabellino dei marcatori: Barone, Farcomeni, Cuzzarella e Serra. Le aquile classe 2006 inanellano il settimo risultato consecutivo e, approfittando della sconfitta del Milan, si prendono il quarto posto solitario della classifica. A tre giornate dalla conclusione della Regular Season, la Lazio è sempre più vicina alla qualificazione per i playoff.

Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi staccano il pass per la semifinale del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio si aggiudica i quarti vincendo la sfida casalinga contro i pari età dei Red Tigers per 2 a 0 grazie alla doppietta di Salvati. Da sottolineare, oltretutto, l’inferiorità numerica dei biancocelesti, dal 13′ del secondo tempo. Nella semifinale la Lazio sfida la Nuova Tor Tre Teste, prima classificata del girone B con 67 punti, con solo 3 lunghezze in meno dei biancocelesti (primi del girone C). I ragazzi di mister Cianti arrivano dalla vittoria di 4-1 sul Trastevere. Lazio-Nuova Tor Tre Teste è il penultimo atto del titolo regionale, in palio c’è un solo pass per la finalissima.

Domani, sempre i ragazzi di mister Rocchi, iniziano la Fase Interregionale del campionato nazionale Under 14 Pro. Le aquile volano a Bari per la prima sfida del mini girone composto da Lazio, Bari, Napoli e Roma. Solamente la prima classificata accede alle Final Four.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 31^ Giornata

LAZIO-CAGLIARI 4-0

Marcatori: 14’st Barone (L), 18’st Farcomeni (L), 20’st Cuzzarella (L), 34’st Serra (L)

LAZIO: Bosi, Barone, Ercoli (42’st Milano), Ilas, Bordoni (45’st Di Venosa), Silvestri, Ferrari (45’st+1’ Iorio), Farcomeni (42’st Proromo), Cuzzarella (45’st+1’ Urbano), Serra (45’st+1’Plutnik), Paolocci (45’st Gningue).

A disp.: Gagliano (GK), Curzi.

All.: Punzi.

CAGLIARI: Wodzicki, Pasquale (42’st Cherchi), Mellino, Russo, Cogoni, Volpe, Sulev (35’st Lai), Malfitano, Konate, Simonetta, Trepy (35’st Saba).

A disp.: Sarno (GK), Serra C., Storri, Boi.

All.: Bellucci.

Under 16 Nazionali

SOSTA

Under 15 Nazionali

SOSTA

Under 14 Pro –Fase Interregionale, 1^ Giornata

BARI-LAZIO

Martedì 7 Maggio, ore 15 Centro Sportivo ‘Antonucci’ – Bari

Under 14 Regionali Eccellenza – Quarti di finale

LAZIO- RED TIGERS 1957 2-0

Marcatori: 10’pt rig., 13’pt Salvati (L)

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben (30’st Bartoletti), Germani, D’Innocenti, Ricci Gian., Massarut, Ricci Gab., Schettini Ambrosio(30’st Marinelli), De Vincenzo (13’st Caputo), Salvati (30’st Umana).

A disp.: Capasso (GK), Cianchetti, Berini, Paludi, Ionta.

All.: Rocchi.

RED TIGERS: Mancini, Del Moro (26’st Grassi), Bianchi (22’st Avasilichioiei), Santirocco (30’st Cupani), Felicetti (30’st Gagliarducci), Gheorghe, Bianchini (12’st Mellini), Incoronato (25’st Sileo), Barrella (12’st De Amicis), Sisti, Magi.

A disp.: Aloisi (GK), Nardi.

All.: Marini.

NOTE: 13’st espulso Germani (L)».