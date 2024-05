Lazio, oggi la ripresa a Formello: Tudor valuta le condizioni di Gila. Gli ultimi aggiornamenti in vista della prossima sfida

La ripresa a Formello è fissata oggi alle 12, mossa volta proprio per abituarsi al lunch match di domenica della Lazio contro l’Empoli.

Come riporta il Corriere dello Sport, restano da valutare le condizioni di Mario Gila, l’unico assente che in questi giorni si sottoporrà a nuovi esami per valutare i progressi dopo la lesione di medio grado alla zona adduttoria della coscia sinistra. Lo staff capitolino spera di recuperarlo almeno per la penultima giornata con l’Inter, visto che Patric, Romagnoli e Casale sono attualmente in diffida. Nessun problema per Felipe Anderson, costretto ad uscire dal campo dell’U-Power Stadium per crampi.