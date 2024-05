Sarri Lazio, il tecnico prende tempo: ha una priorità chiara in mente per il futuro. ULTIMISSIME

Sarri-Lazio, il tecnico toscano prende tempo: la sua priorità si chiama Milan. Contatti in corso con i rossoneri. Ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio, deve ancora sciogliere le riserve in vista della prossima stagione.

Il tecnico toscano ha avuto contatti con diverse squadre sia in Premier League che in Spagna (in particolare il Siviglia) ma sta prendendo tempo. La sua priorità è rimanere in Italia con una particolare predisposizione per il Milan. I contatti sono in corso.