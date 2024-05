Calciomercato Lazio, Fabiani SORPRENDE! Sono due i profili per la difesa, uno gioca in Serie A

Calciomercato Lazio, Angelo Fabiani studia il colpo in difesa per la prossima stagione: due i profili attenzionati

Come riferito dal Corriere dello Sport, Angelo Fabiani, su indicazione di Igor Tudor, sta cominciando a sondare il terreno per alcuni profili in difesa, ruolo nevralgico per il croato nel suo 3-4-2-1.

Sono due i nomi maggiormente attenzionati dal dirigente biancoceleste per il prossimo calciomercato Lazio: uno è Pirola, centrale della Salernitana che potrebbe arrivare in un’operazione low cost vista la retrocessione dei campani; l’altro è Mbemba, centrale che Tudor ha già allenato al Marsiglia.