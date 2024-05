Gosens Lazio, Union Berlino rischia la retrocessione e cambia il tecnico: addio ad un passo per l’ex Inter?

Gosens Lazio, il giocatore tedesco che piace ai biancocelesti vive una situazione delicata con il club di Berlino: i dettagli

Nonostante manchino alcune settimane alla fine del campionato, il calciomercato della Lazio è in fase di evoluzione. Tra i nomi presenti nel taccuino di Fabiani, c’è anche Gosens il quale potrebbe tornare in Italia dopo il suo addio all’Inter, e il tedesco rischia di salutare un altro club ossia l’Union Berlino. Il club di Germania, vive una situazione molto delicata e non solo rischia la retrocessione, ma ha anche cambiato allenatore.

Oltre al club biancoceleste, ad avere messo nel mirino l’ex Atalanta e Inter c’è il Bologna e a riportare la notizia è TMW