Settore giovanile Lazio, le date di inizio dell’Under 17: il programma completo. Tutti i dettagli sul calendario

Di seguito il calendario dell’U17 diramato dai canali ufficiali della Lazio.

Manca un mese all`inizio del campionato nazionale Under 17 A e B, prima categoria nazionale ad iniziare la stagione 2024/2025. La FIGC svela le carte della competizione, riservata ai giocatori classe 2008, l’inizio è fissato per il 1 Settembre.

La formula comprende ancora i tre gironi divisi per posizione geografica. La Lazio Under 17 è stata inserita nel girone C, è ancora derby.

Il girone del centro/sud comprende 13 squadre:

Lazio, Roma, Bari, Cosenza, Catanzaro, Empoli, Fiorentina, Napoli, Juve Stabia, Salernitana, Frosinone, Lecce e Palermo.

La Lazio apre la nuova stagione con l’esordio in trasferta, le giovani aquile classe 2008 domenica 1 settembre fanno visita al Bari, mentre la domenica successiva (8 Settembre) i biancocelesti attendono il Palermo tra le mura casalinghe del Centro Sportivo `La Borghesiana`.

