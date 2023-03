Settore giovanile, il punto del sabato: ancora un successo per l’Under 14 di Colombo. Le giovani aquile continuano a mantenere la vetta della classifica

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la vittoria dell’Under 14 guidata dal tecnico Vincenzo Colombo. Di seguito il punto del sabato:

COMUNICATO– «Ancora un successo per l’Under 14 di mister Colombo che si aggiudica il lunch match sul campo dell’Honey Soccer City per 2-0. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, è nella ripresa che i biancocelesti sbloccano il risultato al 14′ con Gigante, mentre nel finale chiude i giochi Materazzi. La Squadra di Vincenzo Colombo mette in cassaforte un altro trionfo e continua a mantenere la vetta della classifica del campionato Under 14 Regionali Elite»