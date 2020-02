Settore Giovanile, il programma del weekend

Settore giovanile, ecco tutti gli impegni dei biancocelesti dell’Under 17, Under 14 e Under 13: stop per Under 16 e Under 15

Weekend a ranghi ridotti per le selezioni giovanili della Prima Squadra della Capitale. Nel prossimo fine settimana, infatti, scenderanno in campo solo le selezioni Under 17, Under 14 ed Under 13. Rinviate a data da destinarsi le gare di campionato delle formazioni Under 16 ed Under 15. La squadra guidata da Fabrizio Fratini affronterà tra le mura di casa il Pisa in occasione della ventunesima giornata del campionato nazionale di categoria. Match casalingo anche per l’under 14 di Simone Gonini che, nel campionato elité di categoria sfiderà l’Accademia Frosinone al Centro Sportivo ‘Green Club’. Incontro in trasferta, infine, per l’Under 13 di Alessandro Barnia, impegnata sul campo del Fonte Meravigliosa.

Di seguito il programma del weekend:

– UNDER 17, 21ª giornata, All.: Fabrizio Fratini

LAZIO-PISA

Domenica 1° marzo ore 10:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

– UNDER 14, 21ª giornata, All: Simone Gonini

LAZIO-ACCADEMIA FROSINONE

Sabato 29 febbraio ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

– UNDER 13, 19ª giornata, All: Alessandro Barnia

FONTE MERAVIGLIOSA-LAZIO

Domenica 1° marzo ore 12:45, Campo ‘Fonte Park’ | Via Vincenzo Drago snc, Roma