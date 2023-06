Settore giovanile, il programma del weekend: Lazio e Roma si contendono il titolo U14 Regionali Elite. Le giovani aquile sono pronte al rush finale

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il programma del fine settimana del Settore giovanile. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Sabato alle ore 9:30 al campo Cinecittà 2, Lazio e Roma si sfidano per la contesa del titolo Under 14 Regionali Elite. Le aquile classe 2009 di Vincenzo Colombo arrivano ad affrontare la finalissima dopo aver superato 2-0 il Frosinone in semifinale, mentre i giallorossi di mister De Rossi hanno vinto la lotterei dei rigore contro l’Urbetevere. Lazio contro Roma, il derby capitolino, una partita secca, per decretare la squadra vincitrice del titolo regionale.

Domenica alle ore 11:30, la Lazio di mister Terlizzi attende i pari età del Milan, match valido per il ritorno dei quarti di finale del campionato nazionale Under 17. Le aquile classe 2006 devono ribaltare il 3-2 del ‘Vismara’, dove i gol di Sana e Cuzzarella non sono bastati ai biancocelesti. La Lazio deve vincere per staccare il pass per la semifinale Scudetto.

Di seguito il programma del weekend:

Under 17 Serie A-B – Quarti (ritorno)

LAZIO-MILAN

Domenica 11 Giugno, ore 11:30, Centro Sportivo ‘Green Club’, Roma

Under 14 Regionali Elite – Finale

LAZIO-ROMA

Sabato 10 Giugno, ore 9:30, Campo ‘Cinecittà 2’, Roma »