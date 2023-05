Settore giovanile, il programma del weekend: iniziano i quarti di finale per Under 16 e Under 14. I ragazzi di mister Alboni ospitano la Fiorentina

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il programma del weekend del Settore giovanile biancoceleste. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Nell’ultimo weekend del mese di maggio sono protagoniste tre squadre del Settore Giovanile biancoceleste.

Nella giornata di sabato, le aquile classe 2009 di Vincenzo Colombo affrontano l’Atletico 2000, sfida valida per i quarti di finale del campionato Under 14 Regionali Elite. I biancocelesti, primi classificati del girone A, se la vedranno con i pari età dell’Atletico, quarti classificati del girone C, e vittoriosi del playoff contro la Nuova Tor Tre Teste. Una gara secca per cercare di conquistare il pass per la semifinale del titolo regionale.

Ultima giornata della Regular Season per il campionato nazionale Under 18. Domenica alle ore 15:00, i ragazzi di mister D’Urso ospiteranno il Lecce al Centro Sportivo ‘Borghesiana’. Le aquile classe 2005, condannate aritmeticamente dalla scorsa giornata, non riescono a conquistare il secondo posto della classifica per andare a disputare le Final Four.

L’Under 16 di Marco Alboni è pronta per affrontare i quarti di finale scudetto. La Lazio ha superato il Frosinone negli ottavi di finale, questa volta è la Fiorentina l’avversario dei capitolini. Domenica alle ore 15:30, le aquile classe 2007 ospiteranno al ‘Green Club’ i pari età della viola, miglior squadra classificata dei quattro gironi. La squadra di Nebuloso e compagni non ha più il vantaggio del miglior piazzamento in classifica, la vittoria è l’unica via concessa per cercare di avanzare in queste fasi finali.

L’Under 17 di mister Terlizzi inizia il percorso nei quarti di finale scudetto dal prossimo weekend. La Lazio dei ragazzi classe 2006, miglior seconda classificata dei tre gironi, affronta i pari età del Milan. La prima sfida è in programma in terra lombarda domenica 4 giugno.

Di seguito il programma del weekend:

Under 18 Serie A-B

LAZIO-LECCE

Domenica 28 Maggio, ore 15:00 , Centro Sportivo ‘Borghesiana’ (RM)

Under 17 Serie A-B

SOSTA

Under 16 Serie A-B – Quarti (andata)

LAZIO-FIORENTINA

Domenica 28 Maggio, ore 15:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)

Under 14 Regionali Elite – Quarti

LAZIO-ATLETICO 2000

Sabato 27 Maggio, ore 16:00 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM) »