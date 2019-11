SETTORE GIOVANILE I risultati della domenica

I risultati delle selezioni giovanili della Lazio di questa domenica 24 novembre

Sono arrivate tre vittorie importanti in questa domenica per il Settore Giovanile della Lazio. Successi in trasferta per le selezioni Under 16 ed Under 15 che, sul campo della Virtus Entella, hanno recuperato la nona giornata dei rispettivi campionati: i ragazzi di Marco Alboni si sono imposti per 2-1 grazie ad una doppietta di Rossi, mentre la selezione guidata da Tommaso Rocchi ha trionfato per 4-0 con la doppietta di Brasili e con i gol di Rossi e Reddavide. Tre punti nel campionato Pro anche per l’Under 14 che, tra le mura amiche del Centro Sportivo ‘Green Club’, si è imposta per 4-0 sulla Vis Pesaro: decisiva la doppietta di Serra insieme ai gol di Silvestri e Ceccarelli.