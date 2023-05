Settore giovanile, i risultati del weekend: l’Under 14 vince il derby. Le giovani aquile conquistano la vittoria nella stracittadina

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del fine settimana del Settore giovanile. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Si conclude il weekend del 6 e 7 maggio. Le giovani aquile conquistano solamente una vittoria ed arriva nella stracittadina, mentre sono due le sconfitte.

L’Under 15 di Simone Gonini perde il primo atto degli ottavi di finale, i biancocelesti classe 2008 escono sconfitti dal match contro i pari età della Juventus. Ai ragazzi di Benisperi è sufficiente la rete di Samb per aggiudicarsi la sfida d’andata. Domenica prossima, la Lazio è chiamata a ribaltare il risultato nella Capitale.

Le aquile classe 2009 di Tobia Assuma si aggiudicano il derby contro la Roma, sfida valida per la seconda giornata della Fase Interregionale del campionato Under 14 Pro. Alla Lazio è sufficiente la rete di Florio per mettere in cassaforte un`importante sfida che permette ai biancocelesti di andarsi a giocare tutto a Firenze, contro i viola, nella terza ed ultima giornata di questa fase, mentre i giallorossi di mister Conti vengono eliminati.

Sconfitta indolore per i ragazzi di Vincenzo Colombo. Ai biancocelesti non è sufficiente la rete di Bernardini, è il Grifone Calcio ad espugnare il ‘Green Club’ per 2-1. Alla penultima giornata della Regular Season, le aquile classe 2009 continuano a mantenere la vetta della classifica del girone A del campionato Under 14 Regionali Elite.

Di seguito tutti i tabellini:

Under 18 Nazionali

LAZIO turno di riposo

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali

SOSTA

Under 15 Nazionali

JUVENTUS-LAZIO 1-0

Marcatori: 7’st Samb (J)

JUVENTUS: Huli, Specker, Bonora, Moschetta, Malfatti (18’st Ceppi), Badarau, Repciuc (20’st Suazo), Borasio, Kaba, Tiozzo, Samb.

A disp.: Nava (GK), Cancila, Gecaj, Sibona, Pomoni, Sturniolo, Bracco.

All.: Benesperi.

LAZIO: Giacomone, Noto, Calvani, Lo Monaco, Di Marzio, Ciucci, Saitta (18’st Romanelli), De Fraia, Polinari, Reita, Zangari (33’st Petroni).

A disp.: Russi (GK), Papandrea, Di Claudio, Segni, Russo, De Angelis, Tempre.

All.: Gonini.

Under 14 PRO Nazionali – Fase Interregionale

LAZIO-ROMA 1-0

Marcatori: 23’ pt Florio (L)

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, Palancica, Parla,Berni Canani, Morucci (14’st Materazzi), Cappuccini (35’st +3 Bernardini), Clarizia, Martellucci, Florio (35’st Diori).

A disp.: Quadrelli (GK), De Angelis, Cannatelli, Borzi, Makinwa, Gigante.

All.: Assumma.

ROMA: Bouaskar; Paul, Bonifazi, Cioffi; Liturri, Rialti, Di Marino, Oberti (1’st Taddei), Di Mascio (16’st Ndao), Dal Bon (21’st Strata), Milocco (1’st Galieti).

A disp.: Carta (GK), Strata, Proietti, Bruscaglia, Bonanno, Susin.

All.: Conti.

Under 14 Regionali Elite

LAZIO-GRIFONE CALCIO 1-2

Marcatori: 1’pt Notarinni (G), 21’pt Bernardini (L),12’st Cinciu (G)

LAZIO: Quadrelli (31’st Gennaccari), De Angelis, Di Raimo (15’st Reuben), Cannatelli, Miloiu, Borzi, La Grutta (16’pt Marinelli), Bernardini (22’st De Vincenzo), Gigante (12’st Petronzi), Diori (31’st Ricci), Makinwa (26’st Fusco).

All.: Colombo.

GRIFONE CALCIO: Poggi, Eustasio (16’st Fioretti), Mugnano, Notarianni, Vinciguerra, Salis, Biondi (15’st Pieri), Cinciu, Corvino, Masini (31’st Guida), Serprente (35’st Cantarini).

A disp.: Girau (GK), Pomili, Parmentola, Onorato, Maurelli.

All.: Maffei»