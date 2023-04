Settore giovanile, i risultati del weekend: le giovani aquile si prendono le finali. Tra sabato e domenica le giovani aquile hanno conquistato quattro vittorie

Sui propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend del Settore giovanile biancoceleste. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «I ragazzi di mister Colombo si aggiudicano per 3-1 la sfida contro l’Academy Ladispoli. I biancocelesti continuano a difendere il primato del campionato Under 14 Regionali Elite, portandosi a +10 sul secondo posto.

Under 15 e 16 concludono la Regular Season con il sorriso. Le aquile classe 2008 di mister Gonini espugnano Reggio Calabria 2-1 e volano direttamente agli ottavi di finale Scudetto. Stesso discorso per la squadra di mister Alboni: all’Under 16 biancoceleste è sufficiente la rete di Pernaselci per trionfare sulla Reggina e prendersi il secondo posto in classifica. Anche le aquile di mister Alboni staccano il pass diretto per gli ottavi di finale.

Alla penultima giornata della Regular Season continua la marcia positiva dell’Under 17: i ragazzi di Cristian Terlizzi si aggiudicano la sfida casalinga del ‘Green Club’ contro il Benevento per 2-1. Lazio già matematicamente ai quarti di finale Scudetto.

L’unica nota stonata del weekend arriva dall’Under 18. Alle aquile classe 2005 di mister D’Urso, non è sufficiente la doppietta di Brasili. I biancocelesti perdono la sfida casalinga contro il Cesena 4-2. Rimangono ancora sei giornate alla conclusione della Regular Season del campionato di categoria.

Di seguito tutti i tabellini:

Under 18 Nazionali

LAZIO-CESENA 2-4

Marcatori: 19’pt, 20’st Coveri (C), 27’pt, 38’pt Brasili (L),36’st Amadori (C), 40’st Venturelli (C)

LAZIO: Renzetti, Cannavaro (11’st Casonato), Oliva, Sardo, Petrucci (24’st Tomei), Nazzaro, Di Porto (45’st Bizzarri), Cannatelli, Brasili, Bigotti (11’st Reddavide), Di Nunzio (24’st Della Salandra).

A disp.: Polidori (GK), Menegon, Tredicine.

All.: Luzardi.

CESENA: Montalti, Penchini (18’st Abbondanza), Domeniconi, Campedelli, Mignani, Valentini, Guidi (18’st Marotta), Nisi (18’st Bonchetti), Amadori, Gramignoli (32’st Venturelli), Coveri.

A disp.: Casadei A. (GK), Trocchia, Casadei T., Bardeggia.

All.: Zanetti.

Under 17 Nazionali

LAZIO-BENEVENTO 2-1

Marcatori: 3’pt Gningue (L), 18’pt Serra (L), 28’st Pellegrino (B)

LAZIO: Ciardi, Barone, Ercoli, Marinaj, Cesari (1’st Cuzzarella), Bordoni, Ferrari, Paolocci (9’st Silvestri), Serra, Gelli, Gningue.

A disp.: Ierardi (GK), Ceccarelli, Lekhiv, Stano, Sow.

All.: Terlizzi.

BENEVENTO: Nunziante, Fastiggi (31’st Umile), Polverino (40’st Rispoli), Politi, Esposito, Eletto, Fierro, Pellegrino, Patricelli (40’st D’Ambrosio), Ciprio, Ciurleo.

A disp.: Giangregorio (GK), Pagano, Montano, Ruggiero, Bisogno, Festino.

All.: Rocco.

Under 16 Nazionali

REGGINA-LAZIO 0-1

Marcatori: 38’st Pernaselci (L)

REGGINA: De Lorenzo, Misefari, Panuccio, Veron, Greco, Zagari, Nardo, Serico, Cosentino, Gatto (10’st Parafioriti), Maisano.

A disp.: Lombardo (GK), Caruso, Longo, Zito.

All.: Veron.

LAZIO: Mazzù, Di Bartolomeo, Trifelli, Nebuloso, Francioli, Pernaselci, Mocci, Chiucchiuini, Carbone (40’st Bencivenga), Fazio (30’st Reita), Polito (7’st Miconi).

A disp.: Masi (GK), Venditti, Cangemi, Mastrantoni, Petrone, Iencenelli.

All.: Alboni.

Under 15 Nazionali

REGGINA-LAZIO 1-2

Marcatori: 21’pt Fiore (R), 32’pt Di Marzio (L), 11’st Tempre (L)

REGGINA: Cataldi, Franzò (34’st Surace), Caporarello (20’st Curatola), Salmeri (10’st Italiano), Adorno , Martorano (34’st Enapoliti), De Nuccio (20’st Romeo), Fiore (34’st Passarino), Di Prima, Amarù, Chirico (20’st Lupoi).

A disp.: Pellicanò (GK), Raso.

All.: Riso.

LAZIO: Giacomone, Petroni (36’st Papandrea), Calvani (1’st De Pascalis), Segni, Ciucci, Di Marzio, Saitta, Lo Monaco, Polinari (36’st Costantino), Romanelli (25’st Russo), De Angelis (1’st Tempre).

A disp.: Russi, Cerroni, Di Claudio.

All.: Gonini.

Under 14 PRO Nazionali

SOSTA

Under 14 Regionali Elite

ACADEMY LADISPOLI-LAZIO 1-3

Marcatori: 4’st Morucci (L), 6’st Bernardini (L), 15’st Chierchia (A), 30’st Martellucci (L).

ACADEMY LADISPOLI: Bianchini, Lattanzi (9’st Assab), Suriano (23’st Iovine), Rossi, Esposito, Burranca (27’st Vitale), Paolacci (20’st Terry), Ilies, Chierchia (20’st Marino), Martirani, Giammaruchi (9’st Cerioni).

A disp.: Azzena (GK), La Rocca, Aleandri.

All.: Bosco.

LAZIO: Quadrelli, Iovane (7’st De Angelis), Cannatelli (31’st Makinwa), D’Agostino (9’st Da Parè), Berni Canani (33’st Borzi), Parla, Bernardini, Cappuccini (1’st Morucci), Diori (7’st Clarizia), Martellucci, La Grutta (22’st Gigante).

A disp.: D’Isanto (GK), Florio.

All.: Colombo.»