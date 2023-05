Settore giovanile, i risultati del weekend: le aquile conquistano due vittorie e un pari. Ecco i risultati del fine settimana

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend delle giovani aquile. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Si conclude con il segno più il weekend che si è diviso tra sabato 27 e domenica 28 maggio. Le giovani aquile biancocelesti conquistano due vittorie ed un pareggio.

L’Under 18 conclude la Regular Season in modo positivo. Le aquile classe 2005 di Salvatore Massimo D’Urso vincono di misura contro i pari età del Lecce. Ai biancocelesti è sufficiente il gol del difensore Zazza per mettere in cassaforte gli ultimi tre punti della stagione.

Un pareggio importante per l’Under 16 di Marco Alboni. L’andata del quarto di finale tra Lazio e Fiorentina termina 2-2. Le aquile classe 2007 sbloccano il risultato con Chiucchiuni, sono poi i viola ad acciuffare il pari e passare in vantaggio. I biancocelesti ci credono e prima del triplice fischio è il neo entrato Iencenelli a gonfiare la rete per lasciare ancora vive le speranze alla Lazio. Tutto si deciderà nella sfida di ritorno in programma domenica a Firenze. In palio c’è un solo pass per la semifinale scudetto Under 16, ma i ragazzi di mister Alboni ancora ci credono.

Le aquile classe 2009 di Vincenzo Colombo si aggiudicano il quarto di finale contro l’Atletico 2000 e conquistano la semifinale del titolo Under 14 Regionali Elite. Ai biancocelesti sono sufficienti i gol di Miloiu e Bernardini per volare. Nel penultimo atto del campionato Regionale, la Lazio se la vedrà con il Frosinone, vittorioso ai calci di rigore sull’Ostiamare.

Di seguito tutti i tabellini:

Under 18 Nazionali

LAZIO-LECCE 1-0

Marcatori: 22’pt Zazza (L)

LAZIO: Polidori, Cannatelli, Casonato, Nazzaro, Petrucci, Zazza, Di Porto, Oliva, Brasili, Giubrone, Reddavide.

A disp.: Ierardi (GK), Menegon, Di Venanzio, Cannavaro, Tredicine, Tomei.

All.: D’Urso.

LECCE: Moccia, Dell’Acqua, Dos Reis Nikko (21’st Zecca), Borgo, Abdellaqui, Davis Ralph, De Vito, Guye Pape (24’st Mariano), Perricci (21’st Mastropasqua), Agrimi (1’st Metaj), Minerva (31’st Orfano).

A disp.: Leone (GK), Leuzzi, Pacia, Kodor.

All.: Schipa.

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – Quarti (andata)

LAZIO-FIORENTINA 2-2

Marcatori: 8’st Chiucchiuini (L), 24’pt Evangelisti (F), 23’st Maiorana (F), 32’st Iencenelli (L)

LAZIO: Mazzù, Ciucci,Trifelli, Nebuloso, Francioli, Pernaselci, Mocci (25’st Reita), De Martino (8’st Fazio), Miconi (8’st Iencenelli), Chiucchiuini (25’st Polinari), Polito (35’st Di Bartolomeo).

A disp.: Masi (GK), Bencivenga, Petrone, Plutnik.

All.: Alboni.

FIORENTINA: Dolfi, Evangelisti (21’st Sturli), Masoni (34’st Ceccarini), Batignani, Biagioni, Turnone, Ciacci, Pisani, Maiorana, Bonanno (34’st Kasala), Angiolini (12’st Atzeni).

A disp.: Malagotti (GK), Italiano, Arcadipane, Di Pierdomenico, Milucci.

All.: Capparella.

Under 14 Regionali Elite – quarto di finale

LAZIO-ATLETICO 2000 2-0

Marcatori: 5’pt rig. Miloiu (L), 13’pt Bernardini (L).

LAZIO: Quadrelli, Iovane, Ferrante (30’st Cannatelli), D’Agostino (1’st Palancica), Miloiu, Berni Canani, Morucci (26’st Diori), Bernardini (20’st La Grutta), Gigante (1’st Clarizia), Martellucci, Florio (10’st Materazzi).

A disp.: D’Isanto (GK), Cappuccini, Parla.

All.: Colombo.

ATLETICO 2000: Patarini, Cappella (33’st Germani), Sanna (33’st Bellucci), Da Parè, Palomba (27’st Perelli), Filippi, Iudica, Gianni (15’st Bertolini), Russo, Occhipinti, Di Rocco.

A disp.: Iovino (GK), Amendola, Monteleone, Paglioni, Graziani.

All.: Pulina.»