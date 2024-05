Settore giovanile femminile, risultati positivi per le ragazze di Mattioli e Stella: TUTTI i dettagli sulle sfide delle biancocelesti

Nell’ultimo weekend arrivano una vittoria ed un pareggio per le giovani aquilotte della Lazio Women. Come riportano i canali ufficiali del club.

Le ragazze dell’Under 15 guidate da Francesco Stella vincono la partita contro le pari età del Frosinone per 5 a 1 . La sfida del ‘Green Club’ si tinge di biancoceleste fin dai primi minuti, la Lazio sblocca il risultato al 12’ con Laudiero. Tre minuti più tardi sigla il raddoppio Livignani. La stessa giocatrice sigla la sua doppietta personale prima di far rientro negli spogliatoi. Nella ripresa la musica non cambia, le aquile classe 2009 continuano a spingere il piede sull’acceleratore e calano il poker con la solita Laudiero, è doppietta personale anche per lei. La Lazio chiude i giochi con la rete di Colaruotolo, ma solamente negli ultimi minuti il Frosinone trova il gol della bandiera per il risultato di finale di 5-1. A due giornate dalla conclusione della Fase Interregionale Under 15 Femminile, la Lazio di Francesco Stella continua a mantenere il terzo posto della classifica, dietro di 3 lunghezze dal secondo piazzamento occupato dal Napoli e domenica ci sarà proprio lo scontro diretto tra le due squadre. La Lazio Women deve cercare di mettere in cassaforte i tre punti per lasciare accese le speranze della qualificazione alla Fase Nazionale.

L’Under 17 della Lazio Women pareggia 2-2 nella trasferta di Pomigliano. Le biancocelesti di Tiziano Mattioli passano in vantaggio dopo 5 minuti, è Forte a spedire la sfera in fondo al sacco per l’1 a 0. Le padrone di casa ristabiliscono gli equilibri con Pellecchia ed il primo tempo si conclude 1-1. Nella ripresa è il Pomigliano a passare in vantaggio con la rete di Floro Flores, ma le biancocelesti classe 2007 non demordono e al 31’ acciuffano il pari grazie al rigore concretizzato da Passarini. La Lazio Women cerca il guizzo vincente sotto porta, ma al triplice fischio Pomigliano-Lazio termina 2-2. Nella settima ed ultima giornata della Fase Interregionale Under 17 Femminile, le biancocelesti di mister Mattioli ospitano il Napoli.