Settore giovanile femminile Lazio, le Under 15 trionfano

Settore giovanile femminile Lazio, i risultati delle partite delle giovani aquilotte. I dettagli

Di seguito i risultati delle partite del settore giovanile femminile della Lazio.

RISULTATI– Un weekend di alti e bassi per le giovani aquilotte della Lazio Women. Nella terza giornata della Fase Interregionale dei campionati femminili Under 15 e Under 17, sia le ragazze di Francesco Stella che di Antonio Pio D’Ambrosi se la sono vista con le pari età dell’Academy Abatese. Le biancocelesti fanno ritorno a casa, rispettivamente, con una sconfitta ed una vittoria.

La Lazio Women Under 17 guidata da mister Stella non riesce a dare continuità alla vittoria contro il Bari. In terra campana, le biancocelesti perdono di misura, è la rete di Insigne a decretare la vittoria delle padrone di casa. Academy Abatese-Lazio Women termina 1 a 0. Le aquilotte classe 2008 devono rialzarsi, nel prossimo weekend è in programma il derby capitolino: le ragazze di mister Stella attendono la Roma.

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Antonio Pio D’Ambrosi. La Lazio Women U15 espugna il campo dell’Academy Abatese 0-1. Alle giovani aquile è sufficiente la rete di Zuccari per mettere in cassaforte altri tre punti. Nella prossima giornata, le biancocelesti attendono le pari età del Delfino Pescara.