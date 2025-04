Settore giovanile femminile, volano le ragazze della Primavera e della U15. I dettagli

Settore giovanile femminile, volano le ragazze della Primavera e della U15. Le ultime novità

Di seguito i risultati del weekend del settore giovanile femminile della Lazio.

COMUNICATO– Nell’ultimo fine settimana solo risultati positivi per le giovani aquile della Lazio Women. Le ragazze biancocelesti conquistano due vittorie ed un pareggio.

La Primavera della Lazio Women guidata dalla coach Pamela Pace vince 6-1 la sfida casalinga contro il Bologna. Una partita mai messa in discussione, le biancocelesti passano in vantaggio nel primo tempo con le reti di Gaia Laudiero ed una scatenata Sofia Mancini spedisce la rete in fondo al sacco per ben tre volte. Nella ripresa la Lazio concretizza il 5-0 sempre grazie a Mancini, è poker personale per il capocannoniere della squadra. Il Bologna di mister Di Donato trova la rete della bandiera al 25’, ma per le capitoline chiude i giochi Angelica Forte per il 6 a 1 finale. Le ragazze biancocelesti mettono in cassaforte tre punti importanti, ma rimangono al secondo posto della classifica a -1 dalla vetta occupata dal Cesena, vittorioso 0-4 sul San Marino Academy. A due giornate dalla conclusione della Regular Season, non si spegne la speranza della Lazio Women di Pamela Pace di volare in vetta per conquistare l’unico piazzamento che permette la promozione nel campionato Primavera 1 Femminile.

Solo un pareggio per le ragazze di Francesco Stella. L’Under 17 della Lazio Women non va oltre l’1-1 sul campo delle pari età del Bari. Alle biancocelesti non è sufficiente la rete Passerini, al triplice fischio la partita termina in perfetta parità. Le aquile classe 2009 di mister Stella non riescono a dare continuità ai risultati e rimangono al quinto posto della classifica.

Alla seconda giornata del girone di ritorno della Fase Interregionale Femminile Under 15, le ragazze di Antonio Pio D’Ambrosi tornano alla vittoria e si riprendono il secondo posto della classifica. La Lazio Women espugna il campo del Bari con il risultato di 1-2 grazie alle reti di Campati e Rosati. Le giovani aquilotte riprendono il volo e, approfittano della sconfitta del Napoli con la Roma, per riprendersi il secondo posto della classifica, ultimo piazzamento utile per staccare il pass per la Fase Nazionale.