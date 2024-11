Settore giovanile femminile, la Primavera cala il poker al Bologna: i dettagli

Settore giovanile femminile, la Lazio difende il secondo posto. Tutti dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Le ragazze della Lazio Women continuano a volare e difendono il secondo posto della classifica. Si è conclusa la 7^ giornata del campionato Primavera 2 Femminile e le biancocelesti guidate da Pamela Pace archiviano anche la pratica Bologna.

Dopo la vittoria in goleada per 14-1 contro la Vis Mediterranea, la Lazio cala il poker contro le pari età del Bologna 4-1.

Le biancocelesti iniziano la sfida determinate, creano gioco ed occasioni, ma riescono a sbloccare il risultato solamente al 27’ grazie al gol di Quadrio. Prima di far rientro negli spogliatoio, arriva una ghiotta occasione per il Bologna di ristabilire la parità. La squadra di mister Di Donato si guadagna un calcio di rigore, ma è superlativa la numero uno biancoceleste, Gregori intercetta il tiro dagli undici metri e lascia il risultato invariato. Nella ripresa si alzano i ritmi, la Lazio sigla il raddoppio al 12’ con Morato, ma le emiliane non ci stanno e quattro minuti più tardi accorciano le distanze con Rufolo. Il risultato si porta sull’1-2. Le capitoline spingono il piede sull’acceleratore e chiudono i giochi con un’altra rete di Morato, è doppietta per lei, e Mancini. Al triplice fischio Bologna-Lazio termina 1-4.

Continua il volo delle aquile della Primavera biancoceleste, le ragazze di Pamela Pace inanellano il terzo risultato utile consecutivo e difendono il secondo posto della classifica.

Le biancocelesti tornano in campo il 16 Novembre, la Lazio Women Primavera farà visita alla Ternana.

PRIMAVERA FEMMINILE 2 (7^ Giornata):

Bologna-Lazio Women 1-4

Marcatori: 27’pt Quadrio (LW), 12’st, 32’st Morato (LW), 16’st Rufolo (B), 37’st Mancini (LW)

BOLOGNA: Bedeschi, Bartolini, Clausi, Baccarani (40’st Nanni), Ricci, Paganelli (40’st Bettini), Cataldo (33’st Fari), Benedetti, Rufolo, Ciamponi (19’st Lunghi), Gabielli (40’st Marchi).

A disp.: Ciamponi (GK), Maiorelli, Sciarretta, Leoni.

All.: Di Donato.

LAZIO WOMEN: Gregori, Francolini, Fiorini (40’st Sambucci), Fonck, Pizzi, Forte (5’st Morato), Caligiuri, Stefani (28’st Livignani), Quadrio (40’st Ciccone), Mancini, Scaramuzzi (28’st Sabbatini)

A disp.: Diana (GK), Fontana, Palombini.

All.: Pamela Pace.