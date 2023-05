Settore giovanile femminile, la Lazio Women U15 conquista il 2° posto. Si è concluso il campionato, ma proseguono le soddisfazioni per le ragazze dell’Under 15

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati delle classe 2008 protagoniste nella II^ edizione del Torneo ‘Eva’, conquistano la medaglia d’argento. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Si è concluso il campionato, ma proseguono le soddisfazioni per le ragazze dell’Under 15 guidate da mister Tiziano Mattioli. Le aquilotte classe 2008 protagoniste nella II^ edizione del Torneo ‘Eva’, conquistano la medaglia d’argento. La rassegna, in scena presso l’impianto sportivo ‘L. Galeotti’ di Carpineto Romano, ha visto le biancocelesti superare il girone eliminatorio grazie alla goleada di 8-0 contro il Gualdo Women, mentre la sfida contro la Roma Calcio Femminile termina in favore delle giallorosse per 2-1. La Lazio Women stacca il pass come seconda classificata e disputa il ‘Trofeo Rerum Novarum’. Le biancocelesti vincono contro le pari età del Pescara per 3 a 2, mentre la sfida contro il Parma termina 1-1. Mettono la firma nei match Lapaglia, Roselli, Mancini e Mastrofrancesco. Grazie al raggiungimento di questi risultati, le giovani aquilotte classe 2008 di mister Mattioli, sfiorano il trionfo, è la differenza reti a condannare le biancocelesti. La Lazio Women deve accontentarsi della medaglia d’argento della manifestazione»