Setti (presidente Verona): «Voglio regalare il vaccino ai miei abbonati»

Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti ha parlato della situazione del calcio, lanciando una proposta per combattere il Covid

Una situazione incredibile quella che si trova ad affrontare tutto il mondo da ormai più di un anno. Il Covid-19 ha stravolto tante cose, compreso il calcio e tutti gli altri sport. In questa situazione, per i club le perdite sono state moltissime: di questo ha voluto parlare il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti in un’intervista, dove ha lanciato anche una proposta per combattere il virus.

Intervistato da TuttoSport, il patron scaligero ha affermato: «Le cessioni ci hanno permesso di limitare le perdite, ma hanno rallentato il progetto di crescita dell’azienda. Il rumore delle persone manca tantissimo. Spero che dopo Pasqua si torni a pensare ad almeno mille spettatori. Io ho anche un’idea: vorrei regalare il vaccino ai miei abbonati. Sarebbe uno sforzo importante ma i veronesi lo meriterebbero. Per ora non si può fare ma sono ottimista per il futuro».