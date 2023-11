Cosmi su Sarri: «Parole sul futuro? Gli credo. Sulla Champions...»

Serse Cosmi, noto tecnico, ha parlato del momento della Lazio e delle parole di Maurizio Sarri sul futuro: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio Serie A, Serse Cosmi ha parlato così della Lazio e del futuro di Sarri:

«Ha confermato di voler chiudere alla Lazio. Gli credo, basta mettere in dubbio la sua voglia di lavorarci e di restare in questa squadra. Il Feyenoord è una squadra strana. L’anno scorso la Lazio l’ha battuta meritatamente a Roma. Non mi aspettavo la partita di andata così a Rotterdam. La Lazio ha sbagliato la partita ed è stata sovrastata. Stasera la miglior Lazio può fare risultato e ha una classifica diversa del girone rispetto al Milan. Vincendo si rimetterebbe in linea avendo anche il Celtic in casa. Se non vinci si complica tutto. L’Atletico non è strafavorito. La Lazio può andare a Madrid anche per vincere».