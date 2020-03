Serie A, il calendario dei recuperi: ecco quando si giocherà Juve Inter

Serie A, ecco il calendario della prossima giornata con le gare di recupero: Juventus-Inter si giocherà domenica alle 20.45

Dopo i rinvii per l’Emergenza Coronavirus, è stato stilato il calendario per le gare di recupero della Serie A: il prossimo weekend sarà così dedicato alla 26^ giornata. Come riportato da Gazzetta.it, ecco le nuove date:

Sampdoria – Verona, sabato ore 20.45;

Milan – Genoa, domenica ore 12.30;

Parma – SPAL, domenica ore 15;

Sassuolo – Brescia, domenica ore 15;

Udinese – Fiorentina, domenica ore 18;

Juventus – Inter, domenica ore 20.45.