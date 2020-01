Serie A, allerta massima per il doppio match dell’Olimpico

All’Olimpico è allerta massima: Lazio e Roma giocheranno entrambe in casa nell’arco di 24 ore, alzate le misure di sicurezza

Lazio-Napoli e Roma-Juventus. Sono questi i due appuntamenti che nel fine settimana accenderanno l’Olimpico: 24 ore di spettacolo assicurato, ma anche di misure di sicurezza. I due match infatti saranno conditi dalle storiche rivalità che intercorrono tra le frange di tifosi.

Come riporta Ilmessaggero.it, è in programma per oggi un tavolo tecnico per fissare gli ultimi punti e programmare la predisposizione delle Forze dell’Ordine (almeno 2mila gli agenti impiegati ed 800 steward) per entrambe le gare.

Scatteranno poi i vari divieti di sosta e tutte le ordinanze anti vetro ed anti alcool e gli inevitabili divieti di sosta.