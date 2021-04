Serie tv su Totti, Castellitto: «Ecco cosa mi hanno detto i laziali»

Pietro Castellitto, protagonista della serie tv su Francesco Totti, ha raccontato cosa gli hanno detto i tifosi laziali

Pietro Castellitto, protagonista di Speravo de morì prima, ha raccontato un curioso aneddoto legato alle serie tv su Francesco Totti. Un aneddoto legato, in un certo senso ai tifosi della Lazio.

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Corriere della Sera: «I romanisti hanno ritrovato l’essenza del capitano e per me è anche un modo di stare tranquillo quando cammino per Roma. I laziali mi hanno detto che per prepararmi al meglio ho dovuto ripetere tre volte la terza media».