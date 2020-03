Serie C, la Pro Vercelli si ferma. Il presidente: «Da irresponsabili continuare»

Serie C, la Pro Vercelli ha deciso di interrompere tutti gli allenamenti fino alla fine dell’emergenza coronavirus

Il calcio ancora non ha preso una posizione definitiva su quello che sarà il proseguo o no di tutti i campionati. C’è però chi una scelta l’ha fatta in modo del tutto autonomo. La Pro Vercelli infatti da oggi non si allenerà più. Così ha comunicato la scelta fatta dalla società i patron Massimo Secondo in conferenza stampa.

«Da oggi la Pro Vercelli smetterà di giocare le partite, amichevoli e ufficiali, fino al termine dell’emergenza Coronavirus. Spero che il Consiglio Federale in programma domani assuma la decisione di interrompere sia i campionati professionistici sia gli allenamenti collettivi perché è troppo pericoloso. È da irresponsabili continuare in questa maniera e se dovremo perdere l partite a tavolino le perderemo senza problemi. Siamo determinati ad andare avanti su questa strada perché la sicurezza delle persone viene prima di tutto. Allenamenti? Ai ragazzi sarà consentito di allenarsi da soli o in gruppi di massimo quattro calciatori secondo i programmi stilati da Gilardino e dal suo staff per farsi trovare pronti quando si tornerà a giocare e sarà passata l’emergenza. Sinceramente non me la sento mettere a rischio la salute dei ragazzi e dei loro amici, famigliari e conoscenti. Mi occupo di residenze per gli anziani e l’emergenza Coronavirus la tocco tutti i giorni e non per sentito dire».