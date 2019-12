Serie B, giocatori in campo con i nomi di battesimo per beneficenza

Serie B, bellissima iniziativa benefica in occasione della 18esima giornata in programma il 26 dicembre

Bellissima iniziativa della Lega di Serie B in vista della 18esima giornata del campionato prevista per il 26 dicembre. In questa occasione infatti i giocatori scenderanno in campo con il loro nome di battesimo sulle maglie, tutto questo per raccogliere fondi per tre ospedali pediatrici.

Come riporta Sky Sport infatti l’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto ‘B come bambini’ e per l’occasione le maglie delle squadre saranno impreziosite da una patch con il logo dell’iniziativa e dalle fasce di capitano del progetto che saranno poi messe all’asta come le maglie. Gli ospedali in questione sono: il Bambino Gesù di Roma, il Gaslini di Genova e il Meyer di Firenze.