Serie B, il prossimo match delle ragazze di Seleman sarà contro il Fortitudo Mozzecane: ecco la designazione arbitrale

Fortitudo Mozzecane-Lazio Women, gara valida per la 2ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B femminile, in programma domenica 2 febbraio alle ore 14:30, presso lo Stadio Comunale ‘U. Capone’ in via Alzeri di Vigasio (VR), sarà diretta dal signor Simone Pistarelli (sez. di Fermo), coadiuvato dagli assistenti Davide Rignanese e Stefano Girgenti.