Serie A, Zampa: «Tifosi negli stadi? Non c’è preclusione»

Serie A, la sottosegretaria del Ministero della Salute Sandra Zampa si dice ottimista per rivedere i tifosi negli stadi

Sandra Zampa, sottosegretaria del Ministero della Salute, è intervenuta ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole.

«Le cose stanno andando molto meglio, con i dati che confermano una grossa frenata anche per quanto riguarda l’aggressività del virus, che sembra meno pericoloso. Sono anche calati i numeri, ma non dobbiamo abbassare la guardia perchè il virus c’è ancora. Tifosi negli stadi? Dai dati, non c’è mai stata nessuna preclusione. Eravamo preoccupati per la ripresa, ma alla fine è arrivata. Quindi aspettiamo i dati e vediamo se la gente potrà tornare negli stadi con norme di sicurezza assolute, anche se per ora il tema non è stato preso in considerazione. Il Cts deve occuparsi di un mare di situazioni, sono chiamati ad un lavoro enorme, ma l’Italia ha lavorato bene e si è rivelata un modello per gli altri Paesi europei. Lasciamo un velo di speranza per la riapertura degli stadi, mi farò portavoce di questo quesito».