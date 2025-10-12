Serie A Women, la classifica della Lazio dopo due giornate. Le biancocelesti di Grassadonia a punteggio pieno insieme ad altre due squadre

Un inizio di stagione da sogno. La Lazio Women di Gianluca Grassadonia prosegue la sua marcia a punteggio pieno, confermando l’ottimo esordio di Como con una vittoria casalinga contro il Genoa. Due partite, sei punti: le biancocelesti lanciano un segnale forte al campionato e si preparano al big match contro la Juventus nel migliore dei modi.

La vittoria contro le rossoblù è stata impreziosita da una favola nella favola. A sbloccare il risultato è stata Flaminia Simonetti, ma a mettere il sigillo sulla partita è stata Eleonora Goldoni. Per la centrocampista, appena rientrata dopo un lungo periodo ai box per infortunio, è stato un ritorno da sogno, celebrato con un gol che sa di liberazione e che testimonia la sua importanza cruciale per la squadra.

Con questo successo, la Lazio si proietta in vetta alla classifica, in un trio di testa che promette spettacolo. Le biancocelesti sono a pari punti con le rivali della Roma e con il Napoli. Al momento, la classifica è definita dalla differenza reti: le giallorosse sono prime (+5), seguite dalle azzurre (+2) e, subito dietro, dalla Lazio (+2, ma con meno gol segnati).

Un avvio perfetto, che carica di entusiasmo un ambiente che vuole sognare in grande. Ora, però, arriva il primo, vero esame di maturità della stagione. Alla ripresa del campionato, dopo la sosta, la Lazio affronterà la Juventus, in una sfida che dirà molto sulle reali ambizioni della squadra di Grassadonia. Le biancocelesti ci arrivano con la fiducia a mille e la consapevolezza di potersela giocare con chiunque.