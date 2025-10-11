 Lazio Women, vittoria importante contro il Genoa. Un 2-1 pieno di soddisfazioni - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio Women, vittoria importante contro il Genoa. Un 2-1 pieno di soddisfazioni

News

Atalanta-Lazio, Juric può sorridere: trovati ben quattro titolari

News

Goldoni soddisfatta: «Una grande gioia questa vittoria. Ora possiamo battere quella squadra»

News

Flaminio Lazio, un progetto all'insegna dei misteri (e delle polemiche). Il punto

News

Ex Lazio, Mancini ricorda: «Biancocelesti parte della mia vita. Futuro? Penso che...»

News

Lazio Women, vittoria importante contro il Genoa. Un 2-1 pieno di soddisfazioni

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Mancuso Lazio Women
Mancuso Lazio Women

Lazio Women: vittoria sul Genoa al Fersini, 2-1 il risultato finale

La Lazio Women continua a correre. La squadra biancoceleste ha superato 2-1 il Genoa nella gara disputata al campo Fersini, conquistando tre punti fondamentali per la propria corsa ai vertici del campionato. Un successo maturato grazie alle reti di Simonetti e Goldoni, decisive in un match combattuto fino all’ultimo minuto. Per le liguri, la rete di Vigliucci ha accorciato le distanze nel finale, ma non è bastata per riaprire la partita.

Il primo tempo ha visto una Lazio Women subito aggressiva e determinata, capace di passare in vantaggio già al 9’ con un bel gol di Simonetti. La squadra allenata da Gianluca Grassadonia ha mostrato grande intensità nella fase di pressing e lucidità nel costruire gioco, mettendo in difficoltà il Genoa soprattutto sugli esterni.

Nella ripresa, le biancocelesti hanno continuato a gestire il ritmo, trovando il raddoppio al 65’ grazie a Goldoni, entrata ad inizio secondo tempo e subito decisiva. Il suo inserimento ha dato nuova linfa al reparto offensivo della Lazio Women, dimostrando la profondità e qualità della rosa.

Il Genoa ha provato a reagire nel finale, trovando il gol dell’1-2 con Vigliucci all’84’, ma la Lazio Women ha saputo difendere con ordine e intelligenza il risultato fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria preziosa.

Tabellino – Lazio Women 2-1 Genoa

Lazio Women (3-4-2-1): Durante; Reyes, D’Auria, Mesjasz; Monnecchi (67′ Ashworth-Clifford), Castiello (46′ Goldoni), Benoit, Oliviero; Le Bihan, Simonetti (35′ Martin); Piemonte.
A disposizione: Karresmaa, Mancini, Cafferata, Visentin.
Allenatore: Gianluca Grassadonia

Genoa (4-3-3): Forcinella; Vigilucci, Di Criscio, Lipman (73′ Giles), Acuti; Cinotti (82′ Bargi), Hilaj, Cuschieri (58′ Giacobbo); Monterubbiano (73′ Massa), Sondergaard, Bahr (58′ Curraj).
A disposizione: Marchetti, Korenciova, Bettalli, Abate, Ferrara, Mele, Lucafo.
Allenatore: Sebastian De La Fuente

Arbitro: Leorsini (Terni)
Assistenti: Ceci – Scarpati
IV ufficiale: Pascuccio
Operatore FVS: Pasqualetto

Marcatrici: 9′ Simonetti (L), 65′ Goldoni (L), 84′ Vigilucci (G)
Ammonite: 44′ Castiello (L), 93′ Hilaj (G)
Recupero: 3′ pt, 5′ st

La Lazio Women conferma così il suo ottimo momento, e guarda con fiducia alle prossime sfide, decisa a lottare per le prime posizioni della classifica.

LEGGI ANCHE – La situazione in casa Lazio sullo stadio Flaminio

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.