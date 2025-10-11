Lazio Women, vittoria importante contro il Genoa. Un 2-1 pieno di soddisfazioni - Lazio News 24

Lazio Women: vittoria sul Genoa al Fersini, 2-1 il risultato finale

La Lazio Women continua a correre. La squadra biancoceleste ha superato 2-1 il Genoa nella gara disputata al campo Fersini, conquistando tre punti fondamentali per la propria corsa ai vertici del campionato. Un successo maturato grazie alle reti di Simonetti e Goldoni, decisive in un match combattuto fino all’ultimo minuto. Per le liguri, la rete di Vigliucci ha accorciato le distanze nel finale, ma non è bastata per riaprire la partita.

Il primo tempo ha visto una Lazio Women subito aggressiva e determinata, capace di passare in vantaggio già al 9’ con un bel gol di Simonetti. La squadra allenata da Gianluca Grassadonia ha mostrato grande intensità nella fase di pressing e lucidità nel costruire gioco, mettendo in difficoltà il Genoa soprattutto sugli esterni.

Nella ripresa, le biancocelesti hanno continuato a gestire il ritmo, trovando il raddoppio al 65’ grazie a Goldoni, entrata ad inizio secondo tempo e subito decisiva. Il suo inserimento ha dato nuova linfa al reparto offensivo della Lazio Women, dimostrando la profondità e qualità della rosa.

Il Genoa ha provato a reagire nel finale, trovando il gol dell’1-2 con Vigliucci all’84’, ma la Lazio Women ha saputo difendere con ordine e intelligenza il risultato fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria preziosa.

Tabellino – Lazio Women 2-1 Genoa

Lazio Women (3-4-2-1): Durante; Reyes, D’Auria, Mesjasz; Monnecchi (67′ Ashworth-Clifford), Castiello (46′ Goldoni), Benoit, Oliviero; Le Bihan, Simonetti (35′ Martin); Piemonte.

A disposizione: Karresmaa, Mancini, Cafferata, Visentin.

Allenatore: Gianluca Grassadonia

Genoa (4-3-3): Forcinella; Vigilucci, Di Criscio, Lipman (73′ Giles), Acuti; Cinotti (82′ Bargi), Hilaj, Cuschieri (58′ Giacobbo); Monterubbiano (73′ Massa), Sondergaard, Bahr (58′ Curraj).

A disposizione: Marchetti, Korenciova, Bettalli, Abate, Ferrara, Mele, Lucafo.

Allenatore: Sebastian De La Fuente

Arbitro: Leorsini (Terni)

Assistenti: Ceci – Scarpati

IV ufficiale: Pascuccio

Operatore FVS: Pasqualetto

Marcatrici: 9′ Simonetti (L), 65′ Goldoni (L), 84′ Vigilucci (G)

Ammonite: 44′ Castiello (L), 93′ Hilaj (G)

Recupero: 3′ pt, 5′ st

La Lazio Women conferma così il suo ottimo momento, e guarda con fiducia alle prossime sfide, decisa a lottare per le prime posizioni della classifica.

