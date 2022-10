Oggi prende via l’undicesima giornata di Serie A. A dare il via a questo turno sarà Juve Empoli, in programma alle 20.45

Oggi prende via l’undicesima giornata di Serie A. A dare il via a questo turno sarà Juve Empoli, in programma alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

I bianconeri cercano conferme e continuità, dopo la vittoria nel derby nella scorsa settimana, ma occhio ai toscani, reduci dall’1-0 sul Monza.