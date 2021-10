Il ritorno della Serie A non ha lasciato delusi gli appassionati: Milan, Lazio e Spezia vincono di rimonta tre gare molto importanti

Un sabato di Serie A sotto il segno delle rimonte. Per gli amanti della statistica e della cabala una giornata davvero più unica che rara con tutte e tre le sfide contraddistinte dal medesimo andamento. Chi ha concluso in vantaggio il primo tempo ha infatti finito per perdere il match.