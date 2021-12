Serie A, è ufficiale: obbligo di super green pass per gli atleti professionisti

Dal 10 gennaio sarà obbligatorio per gli atleti professionisti avere il super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione dal Covid)

La notizia era già nell’aria, ma ora è ufficiale: dal 10 gennaio 2022 sarà obbligatorio per tutti gli atleti professionisti avere il super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione dal Covid).

Il testo del Governo spiega che: «a partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportivi (…), l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce (…), sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della cosiddetta certificazione verde rafforzata. Eccezioni per nessuno, nemmeno per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale. La misura è infatti richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede»