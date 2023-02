Partita spettacolare alla Dacia Arena tra Udinese e Sassuolo: Henrique e l’autogol di Perez rispondono a Udogie e Bijol. Finisce 2-2

