Serie A, tre diffidati: a rischio per Lazio Inter

Serie A che nel sedicesimo turno vede in programma lunedì 16 dicembre Lazio Inter. In tre sono a rischio

Mister Marco Baroni che contro il Napoli dovrà fare a meno di Nicolò Rovella per squalifica. Ci sono tre calciatori che sono a rischio per il prossimo turno di Serie A. La sedicesima giornata vede in programma Lazio–Inter lunedì 16 dicembre.

In casa biancoceleste ci sono tre diffidati: Taty Castellanos, Mario Gila e Gustav Isaksen. In caso di ammonizione salteranno la prossima gara di campionato.