Serie A, tifosi allo stadio? Se ne discuterà in Consiglio Federale

Si studia un piano per riportare i tifosi allo stadio, in maniere graduale: se ne dicuterà nel prossimo Consiglio federale

Il calcio si appresta a ripartire e, intanto, si pensa anche a come riportare la gente negli stadi. L’idea di riempire parzialmente gli impianti verrà discussa – come riportato da La Gazzetta dello Sport – nel prossimo Consiglio federale o Assemblea di Lega.

Il protocollo regola attualmente gli ingressi esclusivamente per gli addetti ai lavori, strettamente contingentati e fissati da norme di sicurezza. In futuro, però, le cose potrebbero cambiare soprattutto se il Governo darà il via libera per il ritorno in teatri e cinema.