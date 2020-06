Serie A, Tardelli: «Difficile mettere tutti d’accordo su un piano B»

L’ex giocatore Marco Tardelli ha parlato della situazione relativa a un piano B in caso di nuovo stop al campionato di Serie A

Per commentare la situazione relativa ad un piano B in Serie A, Marco Tardelli è intervenuto su Rai Uno:

«Sarebbe un bel dramma se si riscontrasse un giocatore positivo. Il protocollo dice che si devono fermare solo i positivi, tenendo in quarantena la squadra. È un bel problema, che risolveremo solo quando capiterà. E speriamo non accada. Piano B? Si può discutere di tutto, ma qualsiasi soluzione non sarebbe meritoria a livello calcistico. Non troveremo mai un accordo fra le società. Non si è trovato finora, ecco perché la confusione. Credo che sarà difficile decidere una cosa del genere, ma qualcosa bisognerà decidere».