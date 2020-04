Serie A, con lo stop del calcio danno da 800 milioni

Serie A, il danno per un eventuale stop definitivo del campionato ammonterebbe a 800 milioni di euro solo per il massimo campionato

Le scelte del Governo sembrano andare tutte nella stessa direzione, ovvero lo stop definitivo del calcio. Il danno economico che però si verrebbe a creare in caso di non ripresa della stagione è più grande di quello che si pensa.

L’edizione odierna de Il Messaggero ha infatti condotto un’analisi che fa riflettere: solo per la Serie A il danno ammonterebbe attorno ai 700/800 milioni di euro. Le fasi ipotizzate sono tre: la prima quella di una ripresa con i tifosi negli stadi che è già stata ovviamente scartata. La seconda riguarda invece la ripresa ma a porte chiuse con un introito di meno 294 milioni di euro oltre le perdite previste a eventi normali che ammontavano a 290 milioni. Terzo scenario stop definitivo che significherebbe anche il mancato introito dei diritti televisivi e altri 215 milioni in meno per un totale di 799 milioni.