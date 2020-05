Serie A, idea stadi di Frosinone, Empoli e Benevento per giocare

Serie A, potrebbe essere un’idea quella di sfruttare alcuni stadi della serie B per far disputare le gare del massimo campionato

Nessuna decisione è ancora stata presa per quanto riguarda la ripartenza o meno del campionato di Serie A. Il protocollo della Figc è ancora al vaglio del CTS ma prima o poi bisognerà dare il via libera o meno.

Intanto si pensa anche ad un piano B; come riporta La Repubblica infatti c’è il rischio che uno degli ostacoli per riprendere siano le Regioni che hanno ancora molti contagi. Per questo l’idea sarebbe quella di far disputare le gare negli impianti neutri di Frosinone Empoli e Benevento.